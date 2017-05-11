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11 мая 2017 года 10:25
РСПП не устраивает в ГИС ЖКХ скорость передачи данных
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ТАСС
11 мая. FINMARKET.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил вице-премьеру Дмитрию Козаку законопроект об избавлении бизнеса от крупных штрафов за неразмещение информации в государственной информсистеме ЖКХ (ГИС ЖКХ). РСПП подготовил законопроект о снятии избыточных требований к размещению в ГИС ЖКХ информации о расчетах за коммунальные услуги, пишет "Коммерсант". Документ уточняет составы нарушений КоАП в этой сфере и снижает потолок штрафов для поставщиков коммунальных ресурсов с 200 тыс. руб. до 30 тыс. руб. РСПП не устраивает в ГИС ЖКХ скорость передачи данных, постоянные обновления, требующие доработки IT-систем бизнеса, и "несвойственный" ГИС платежный и расчетный функционал. Также в союзе хотят избавиться от возможности неоплаты гражданами счетов ЖКХ при отсутствии данных о них на портале ГИС, опасаясь лавины неплатежей. Замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев считает, что претензии бизнеса "надуманны". ГИС не расчетная система - информация о счетах и льготах загружается непосредственными исполнителями услуг. Нет в ГИС ЖКХ и платежного функционала: все платежи проводятся подключенными к ней банками. Не согласны в Минкомсвязи и с прогнозами, что система "ляжет" под нагрузкой и поставит всю отрасль под угрозу массовых штрафов. "Это агрегатор всей информации о состоянии ЖКХ в стране. Она позволяет платить за услуги, передавать данные о показаниях приборов учета, получать документы УК и акты выполненных работ. И если даже база ляжет полностью, в техзадании к ней указан максимальный срок полного восстановления в один час", - говорит М.Евраев. В Минкомсвязи обращение РСПП к Д.Козаку объясняют тем, что из-за расширения способов оплаты услуг крупные поставщики, ранее принимавшие ее через собственные расчетно-кассовые центры, теряют монополию - как и регионы, развернувшие сети своих РКЦ. В аппарате вице-премьера вчера подтвердили получение законопроекта РСПП. По данным "Ъ", ранее с аналогичным письмом к нему обращалось "Интер РАО" - Минкомсвязи и Минстрою уже поручено "проработать и представить согласованные предложения".
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Ключевые слова: РСПП, бизнес, информация, ЖКХ
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Istina 11.05.2017
Штрафы для поставщиков коммунальных ресурсов и третьих лиц в лице так называемых ЖСК, которые не подлежат лицензированию, аттестациям, следует увеличивать, а не снижать. В течение 20 лет ЖКХ - беспредельное господство невежества к потребителям, незаконные начисления, скрытые ведомости учета воды и тепла в МКД, не соблюдение, председателем правления ЖСК, ГК РФ, ЖК РФ, нормативных правовых актов ведомств и министерств.
Istina 11.05.2017
Минстрой затянул вопрос с обеспечением, внедрением, функционированием ГИС ЖКХ. Федеральное ведомство не может обязать все организации,управляющие МКД, независимо от статуса (УО, ЖСК, ТСЖ), работать только через программный комплекс ЖКХ, основанный на требованиях законодательства. Минстрой не может ввести стандарт для всех типов управляющих организаций МКД, и контролировать соответствие этому стандарту. Разумное, по сути, Постановление Правительства №731, с момента ввода в действие, также изменили в пользу бизнеса и чиновников, контролирующих этот бизнес.
Istina 11.05.2017
РСПП крупный лоббист. ГИС ЖКХ может не устраивать только тех юридических лиц, которые ведут непрозрачную финансово-хозяйственную деятельность,не проводят ежегодные собрания собственников помещений,производят неправомерные начисления гражданам, требуют оплаты несуществующей задолженности, которую рисуют без сверки с гражданами МКД, раскидывая свои расходы на граждан.
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