11 мая. FINMARKET.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил вице-премьеру Дмитрию Козаку законопроект об избавлении бизнеса от крупных штрафов за неразмещение информации в государственной информсистеме(ГИС ЖКХ).

подготовил законопроект о снятии избыточных требований к размещению в ГИС ЖКХ информации о расчетах за коммунальные услуги, пишет "Коммерсант" . Документ уточняет составы нарушений КоАП в этой сфере и снижает потолок штрафов для поставщиков коммунальных ресурсов с 200 тыс. руб. до 30 тыс. руб. РСПП не устраивает в ГИС ЖКХ скорость передачи данных, постоянные обновления, требующие доработки IT-систем бизнеса, и "несвойственный" ГИС платежный и расчетный функционал. Также в союзе хотят избавиться от возможности неоплаты гражданами счетов ЖКХ при отсутствии данных о них на портале ГИС, опасаясь лавины неплатежей.

Замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев считает, что претензии бизнеса "надуманны". ГИС не расчетная система -о счетах и льготах загружается непосредственными исполнителями услуг. Нет в ГИС ЖКХ и платежного функционала: все платежи проводятся подключенными к ней банками. Не согласны в Минкомсвязи и с прогнозами, что система "ляжет" под нагрузкой и поставит всю отрасль под угрозу массовых штрафов. "Это агрегатор всей информации о состоянии ЖКХ в стране. Она позволяет платить за услуги, передавать данные о показаниях приборов учета, получать документы УК и акты выполненных работ. И если даже база ляжет полностью, в техзадании к ней указан максимальный срок полного восстановления в один час", - говорит М.Евраев.

В Минкомсвязи обращение РСПП к Д.Козаку объясняют тем, что из-за расширения способов оплаты услуг крупные поставщики, ранее принимавшие ее через собственные расчетно-кассовые центры, теряют монополию - как и регионы, развернувшие сети своих РКЦ. В аппарате вице-премьера вчера подтвердили получение законопроекта РСПП. По данным "Ъ", ранее с аналогичным письмом к нему обращалось "Интер РАО" - Минкомсвязи и Минстрою уже поручено "проработать и представить согласованные предложения".