Где строится самое дешевое жилье в России

11 мая. FINMARKET.RU - В России самое дешевоестроится в Калмыкии, а самое дорогое - по-прежнему в Москве. Такой вывод можно сделать из приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства о показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра в регионах на 2-й квартал 2017 года, пишет "Российская газета"

В Москве самый дорогой квадратный метр стоит 90,4 тыс. рублей. В Калмыкии же он стоит всего 25,3 тыс. рублей - это минимальная отметка по стране.

По сравнению с началом года средняя рыночная стоимость квадратного метра в некоторых регионах незначительно выросла. К примеру, в Санкт-Петербурге она увеличилась с 60,2 до 60,6 тыс. рублей, в Белгородской области - с 34,5 тыс. до 34,7 тыс. рублей, на Камчатке - с 44,8 тыс. до 45,1 тыс. рублей.

Однако показатели Минстроя России несколько отличаются от цен, по которым идут сделки купли-продажи жилья на рынке. К примеру, в Москве квадратный метр жилья в реальности сейчас стоит в среднем около 200 тыс. рублей. В других регионах рыночные цены также выше тех, что ежеквартально утверждает Минстрой.

Минстрой, беря за основу данные Росстата о стоимости жилья на первичном и вторичном рынках и ценах нав каждом регионе, для выведения итоговой цифры применяет специальный понижающий коэффициент, утвержденный Минэкономразвития. Такой метод расчетов объясняется тем, что ценовые ориентиры министерств строительства и ЖКХ используются не для покупки жилья на рынке. Средняя рыночная стоимость жилья нужна для расчета величины субсидий россиянам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и могут претендовать на помощь государства. К ним по закону относятся военнослужащие, сотрудники полиции, пострадавшие от радиационных аварий, вынужденные переселенцы, молодые ученые, инвалиды, а также граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера. Кроме того, стоимостные нормативы по жилью применяются при выплате государственных субсидий молодым семьям.