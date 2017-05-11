Работодатели могут получить новые льготы, но на определенных условиях

11 мая. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предлагает предоставлять работодателям налоговый кредит, если они берут на работу человека, зарегистрированного в службе занятости. Об этом говорится в материалах для подготовки паспорта приоритетной программы по повышению производительности труда, который готовит

Минэкономразвития. По словам министра экономического развития Максима Орешкина, в России есть четыре причины низкой производительности: неразвитость механизмов проектного финансирования, низкий уровень управленческих и технологических компетенций на предприятиях, административные барьеры и высокие социальные риски массовых сокращений.

Для преодоления этих проблем министерство и предлагает ввести новые налоговые стимулы, пишут "Известия" . В частности, предоставлять налоговый кредит (отсрочка взимания налога) в случае найма и переобучения человека, зарегистрированного в службе занятости. Еще одна мера, которая позволит повысить производительность труда, - поддержка предприятия только в том случае, если будет гарантия выплаты работником налоговых платежей.

Также в материалах предлагается "создание новых специализированных институтов развития в регионах". Предполагается, что они будут отбирать в своем регионе приоритетные сектора для повышения производительности труда и готовить вместе с предприятиями специальные программы.

Минэкономразвития считает необходимым упростить процедуры перевода сотрудников внутри компании, отказаться от бумажных трудовых книжек, разработать программу "перезагрузки" служб занятости и создать федеральный центр компетенций по производительности труда.

Как сообщили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития, реализация программы по повышению производительности труда рассчитана до 2025 года. Источник в финансово-экономическом блоке правительства рассказал, что программа должна быть утверждена 1 сентября.

Внимание правительства на низкую производительность труда неоднократно обращал Владимир Путин. Он предложил правительству провести ревизию нормативно-правовой базы, снять излишние барьеры, мешающие формированию современного рынка труда, создать дополнительные стимулы для компаний.