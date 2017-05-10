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10 мая 2017 года 11:12

Впервые за 3 года ювелиры увеличили потребление золота

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Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
10 мая. FINMARKET.RU - В 1-м квартале этого года российские ювелирные компании на 18,7% увеличили потребление золота для изготовления украшений, сообщила Пробирная палата. Исходя из ее данных, это первый квартальный прирост за последние 3 года: использование золота с 2014 года неуклонно шло вниз, сократившись вдвое - с 61 до 31 тонны.

Причин отскока несколько, пишет "Российская газета". Во-первых, сработал эффект очень низкой базы: например, только в 2014 году рынок сжался почти на 60%. Во-вторых, компаниям удалось снизить кредитную нагрузку в несколько раз и направить высвободившиеся оборотные средства на текущее производство. В-третьих, у населения появляется уверенность в завтрашнем дне, и оно постепенно возвращается в том числе в ювелирные магазины, перечисляет гендиректор "Алмаз-Холдинга" Флун Гумеров.

"Полагаю, что ювелирный рынок в последнее время жил на старых запасах, которые потребители хорошо "подчистили" перед Новым годом, - добавляет директор по маркетингу "Бронницкого ювелира" Наталья Шумилина. - После этого сети начали заказывать новые партии украшений. При этом небольшое оживление наблюдалось на рынке и в прошлом году". Она выразила надежду, что в 2017 году спрос еще подрастет.

В одних розничных магазинах оживление пока еле заметно, в других рост в марте-апреле по объемам продаж составил 33-40%, говорит Ф.Гумеров.

Между тем, вес изделий продолжает снижаться. Три года назад он составлял 2,5-3 грамма, сегодня - не более двух. По данным Пробирной палаты, в изделиях 585-й и 750-й проб в среднем содержится 60% чистого золота. В серебряных доля выше - 92,5%.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  ювелиры,  золото,  спрос

 
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