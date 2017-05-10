Недорогие лекарства могут подорожать

10 мая. FINMARKET.RU - Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрабатывают новый порядок ценообразования настоимостью до 50 рублей из перечня ЖНВЛП. Задача - не допустить исчезновения таких препаратов с рынка, пишут "Известия". Производители прежде жаловались, что им невыгодно выпускать целый ряд недорогих лекарств из-за жесткого регулирования: повысить цену больше, чем на уровень инфляции, сегодняшние правила не позволяют, а производство тем временем дорожает сильнее.

В феврале прошлого года ФАС установила, что 197 препаратов из списка ЖНВЛП стоимостью до 50 рублей уже сняты с производства.

Жизненно необходимые и важные лекарственные препараты - это перечень лекарств, ежегодно утверждаемый правительством для госрегулирования цен на них. Список на этот год включает 646 непатентованных наименований препаратов, которым соответствуют порядка 30 тыс. брендов лекарств.

В Минпромторге сообщили "Известиям", что новый порядок ценообразования может быть применен с 1 января 2018 года. Пока что специалисты ведомства продолжают мониторинг ситуации с производством лекарственных препаратов нижнего ценового сегмента в рамках выполнения соответствующего поручения правительства.

"Необходимо ускорить переход на референтное ценообразование на лекарственные препараты (когда расчетосуществляется на основании рыночных данных, а не предельных отпускных цен производителей), и это позволит определить справедливую цену на все лекарственные препараты в рамках одного международного наименования, - заявили в Минпромторге, отметив, что ответственным по внедрению референтного ценообразования является Минздрав, вопрос также прорабатывают Минэкономразвития и ФАС.

В Минздраве рассказали, что идея референтного ценообразования на лекарственные препараты является межведомственной инициативой и неоднократно обсуждалась на совместных совещаниях. Но перед тем как переходить на референтное ценообразование, необходимо дать ему четкое определение, подчеркивают в Министерстве здравоохранения. Ранее ведомство выступало против изменения порядка ценообразования на дешевые ЖНВЛП из-за риска повышения цен и снижения доступности препаратов для потребителей.

В ФАС подтвердили, что занимаются вопросом ценообразования на лекарства.

"Есть поручение правительства на эту тему - пересмотреть систему оптовых и розничных надбавок на лекарства. Мы с ним работаем, думаем над тем, как это сделать, как уйти от процентных надбавок. Потому что именно они делают продажу дешевых лекарств невыгодной", - рассказала заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов отметил, что переход на референтное ценообразование необходим; если не повысить цены на недорогие лекарства, то производители перестанут их выпускать.