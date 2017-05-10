Норму ввоза посылок без пошлин снизят в 5 раз

10 мая. FINMARKET.RU - В июне страны Евразийского экономического союза должны поставить точку в дискуссии об ограничении беспошлинного ввоза товаров из-за границы в багаже и почтовых посылок из зарубежных интернет-магазинов.

Согласованные экспертами сторон предложения сводятся к пятикратному сокращению максимального порога беспошлинного ввоза по почтовым каналам (до 500 евро с 2019 года и до 200 евро с 2020 года) и трехкратному - в багаже (до 1000 евро с 2019 года, до 750 евро с 2020 года и до 500 евро с 2021 года). Будет также вдвое (до 25 кг) снижена весовая норма ввоза товаров в багаже. Новые ограничения не коснутся только авиапассажиров.

Проект решения об этом Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) опубликован для общественного обсуждения. Разговор о снижении норм беспошлинного ввоза возникал в течение последних двух лет, в том числе на уровне премьер-министров стран ЕАЭС. "В первую очередь инициатива шла от белорусской стороны", - рассказали "Российской газете" в пресс-службе ЕЭК.

Огромная разница между нормами беспошлинного ввоза в Белоруссии (22 евро), России и Казахстане (1000 евро), имеющих общее таможенное пространство, стимулирует бизнес к "кривым" схемам доставки посылок с китайскими и европейскими товарами.

Такие же, как и в опубликованном проекте, нормы и этапы, привязанные к вступлению в силу Таможенного кодекса ЕАЭС, изложены в поручении Евразийского межправительственного совета, которое было дано в ноябре Евразийской комиссии. К обсуждению размера пошлин, которые взимаются сверх стоимостных и весовых норм товаров, ввозимых в багаже, страны ЕАЭС должны вернуться в 2017 году, следует из поручения. Пока предложено оставить действующий размер пошлины: 30%, но не менее 4 евро за килограмм в части превышения стоимостной или весовой (31 кг) нормы ввоза.

Снижение норм беспошлинного ввоза способствует росту отечественного производства и вместе с тем направлено на борьбу с недобросовестными предпринимателями, которые ввозят по международным почтовым каналам товары на продажу без уплаты пошлин, объяснили "РГ" смысл предложений в ЕЭК.

Российские продавцы давно выступают за более радикальную меру - введение НДС на трансграничные. Вопрос взимать с почтовых отправлений этот налог или нет, останется в компетенции правительств стран ЕАЭС, они же смогут устанавливать и более низкие, чем евразийские, нормы беспошлинного ввоза.

Средний чек покупок в зарубежных интернет-магазинах уже ниже $20, так что сам по себе более низкий порог пройдет незамеченным для абсолютного большинства потребителей, считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.