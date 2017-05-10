НПФ хотят получить новые козыри в борьбе за привлечение клиентов

10 мая. FINMARKET.RU - Ассоциация(АНПФ) обратилась в Банк России с инициативой корректировок закона "О негосударственных пенсионных фондах". Как следует из документа, АНПФ просит отменить ряд положений закона, ограничивающих маркетинговые возможности НПФ, пишет "Коммерсант". Так, сейчас фонды не вправе предлагать материальные выгоды клиентам при заключении договора обязательного пенсионного страхования и тем, кто думает перейти к конкурентам. "Законодательные ограничения маркетинга НПФ создают препятствия добросовестным участникам пенсионного рынка и не предоставляют фондам возможность совместно с компаниями-партнерами финансово стимулировать граждан к участию в формировании в системе добровольного и обязательного пенсионного страхования",— подчеркивается в обращении АНПФ.

"Банк России изучает данную инициативу",— подтвердили в пресс-службе ЦБ.

НПФ могли бы предлагать льготные условия по целому ряду продуктов, прежде всего банковских, страховых, медицинских, отмечает гендиректор НПФ "Согласие" Александр Вьюницкий. По его мнению, это может быть повышенная процентная ставка по депозиту, или сниженная процентная ставка по кредиту, или бесплатная программа страхования от несчастного случая. "Клиенты сравнивают пенсионные продукты с теми, что предлагают другие участники финрынка, например с банковскими депозитами, индивидуальными инвестиционными счетами, страховыми программами,— отмечает директор по маркетингу и PR НПФ электроэнергетики Ирина Лимитовская.— Пенсионным продуктам сложно конкурировать с банковскими и страховыми продуктами с агрессивным маркетингом".

Расходы на маркетинг могут финансироваться как за счет собственных средств НПФ, так и за счет партнеров фонда — банков, страховых компаний, заинтересованных в кросс-продажах. Также НПФ сможет перераспределить часть средств, которые тратятся на привлечение новых клиентов, в маркетинговый бюджет, полагает Александр Вьюницкий.

Проблема повышения лояльности действующих клиентов и привлечения новых для НПФ — одна из самых острых. А накануне масштабного переформатирования пенсионной системы и запуска индивидуального пенсионного капитала (по планам Минфина и Банка России граждане будут самостоятельно формировать его в НПФ уже с 2019 года) ставки возрастают. Хотя при досрочном — чаще одного раза в пять лет — переводе накоплений из фонда в фонд граждане теряют инвестдоход, активности переходов это не снижает. По итогам кампании 2016 года из ПФР в НПФ перевели накопления 4,69 млн человек, из НПФ в НПФ — 1,17 млн человек, причем более 99% переходов досрочные.

Впрочем, ряд экспертов скептически относятся к идее бонусов для клиентов НПФ.