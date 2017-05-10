В РФ предлагают ввести налог на малодетность

10 мая. FINMARKET.RU - Сегодня 6,5% российских семей - многодетные. При этом они растят почти 20% всех детей в стране. С целью их поддержки директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту РФ Владимиру Путину проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей". Документ предусматривает приравнивание деятельности по воспитанию детей к трудовому стажу, право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями, а также введение в России налога на малодетность.

Цель законопроекта - принципиально изменить и повысить статус многодетных семей (в России их 1,5 млн), что позволит к 2030 году решить проблемы в демографии, рассказал "Известиям" Ю.Крупнов.

Концепция закона предусматривает разделение многодетных семей на три категории: малоимущие (на обеспечении государства), зажиточные (на частичном гособеспечении) и состоятельные. Это позволит дифференцировать меры поддержки и сделать их максимально адресными. При этом многодетную семью в документе определяют как "полную семью, за исключением случаев смерти одного из супругов, имеющую трех и более детей (младший не должен достигать 18 лет)".

Предлагается установить ежемесячные денежные выплаты в зависимости от количества детей: 25 тыс. для семей с тремя-четырьмя детьми, 45 тыс. - с пятью-семью и 100 тыс. рублей - при наличии восьми и более детей.

Другую часть поддержки предлагается оказывать в виде конкретных вещей или услуг (музыкальный инструмент, абонемент в консерваторию или фитнес-клуб, турпутевка). При этом деятельность по уходу за детьми должна быть включена в общий трудовой стаж.

Ряд мер касается квартирного вопроса. Авторы законопроекта предлагают предоставлять многодетным семьям право на расселение в передовых по качеству жизни специализированных поселениях - городках демографического будущего.

В целях реализации этих целей должен быть создан Государственный фонд поддержки многодетных семей - Фонд будущего. Он будет формироваться из средств федерального (0,01%) и региональных бюджетов (0,5%), отчислений от продажи сырьевых ресурсов (2%) и "налога в пользу будущего" (1%).

Также предлагается ввести специальныйна малодетность (для бездетных не по медицинским показателям и для семей с одним ребенком) - его размер пока не определен.

Однако заведующий лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации ВШЭ Андрей Коротаев считает, что налог на малодетность не станет популярной мерой и воплотить такую идею практически невозможно. По его словам, это только настроит против закона бездетных граждан, а не поможет повысить рождаемость.

"Лучше прибегнуть к проверенным методам - например, к решению жилищных вопросов. Это работает. Попробовать ввести налог на малодетность можно лишь в формате пилотного проекта - в одном из субъектов. Если результаты окажутся положительными, можно рассматривать инициативу на федеральном уровне. Вводить такой налог по всей России одномоментно нельзя", - уверен А.Коротаев.

Особым направлением поддержки многодетных семей предлагается сделать введение комплексной поддержки многодетных пап: учреждение ордена "Заслуженный отец России" и предоставление льгот и скидок при приобретении автомобиля.