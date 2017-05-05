На реновации хотят сэкономить за счет застройщиков

5 мая. FINMARKET.RU - Федеральный закон о реновации старого жилья еще не принят, но в мэрии Москвы уже обсуждают, как задействовать девелоперов в программе по переселению жителей города. Среди возможных вариантов - использование сторонних компаний в качестве генподрядчиков при квартальной застройке.

Первые 3 года программа реновации будет осуществляться за счет средств бюджета. На эти цели планируется выделить 300 млрд руб., а управлять стройкой и переселением будет специальный фонд реновации. Эти процессы власти намерены запустить после принятия законопроекта, находящегося сейчас на рассмотрении в Госдуме. Но в мэрии уже обсуждают механизмы привлечения сторонних застройщиков, сообщил " "Коммерсанту" один из чиновников.

По его словам, сейчас рассматривается возможность привлечения компаний в качестве подрядчиков по строительству домов и социальной инфраструктуры при квартальной застройке. Для этого властям придется провести торги или запрос котировок. В таком случае, продолжает собеседник "Ъ", будет учитываться согласие строить по себестоимости либо на 15% ниже этого показателя. Чиновники также не исключают выкуп у девелоперов части нераспроданных квартир для переселенцев, которым планируется выдать ключи уже этой осенью. Компаниям будет предложено продать городу площади ниже рыночной стоимости, добавляет чиновник.

В пресс-службе стройкомплекса Москвы подтвердили, что участие девелоперов в программе обсуждается, но не стали конкретизировать условия до принятия законопроекта и завершения голосования жителей по предварительному списку домов.

Директор по стратегическому развитию ФСК "Лидер" Павел Брызгалов оценивает среднюю себестоимость строительства жилья в Москве, без учета затрат на отделку квартир и дополнительную инженерию, в 40 тыс. руб. за кв. м. В MR Group называют цену в 40-50 тыс. руб. за кв. м. С учетом отделки себестоимость может достигать 65-70 тыс. руб., добавляет директор по развитию ГК "Гранель" Андрей Цвет.

Исходя из этого, на заявленные властями 300 млрд руб. можно построить совокупно около 4,6 млн кв. м жилья за 3 года, или 1,5 млн кв. м в год. Для сравнения: в 2016 году в Москве, по данным властей города, сдано 3,34 млн кв. м.

"Теоретическимогут позволить себе в рамках программы строить по себестоимости, экономически эффективно для них это станет за счет обеспечения своего производства объемами строительства и оптимизации издержек", - считает П.Брызгалов. При этом, продолжает он, разумно было бы разрешить девелоперам строить в рамках программы реновации дома, где часть квартир застройщики смогут реализовывать самостоятельно.

Как говорит чиновник мэрии, такой вариант обсуждается, но возможен за рамками первого этапа, то есть не ранее 2020 года.

В новой программе реновации могут быть задействованы мощности ПИК и "Кроста", которые занимались расселением жителей по лужковской программе, считает один из собеседников "Ъ". В "Кросте" сообщили, что готовы и дальше реализовывать программу сноса устаревшего жилого фонда. В ПИК получить оперативно комментарий не удалось.

Хотя официально опрошенные "Ъ" застройщики отзываются о предложениях властей нейтрально, неофициально говорят, что механизмы участия девелоперов в программе экономически невыгодны.