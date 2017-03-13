Минфин выступает за плоскую шкалу страховых взносов - Силуанов

Минфин считает целесообразным сделать плоской шкалу страховых взносов и предлагает сохранить преференции по НДС при его повышении, допнагрузку получат "серые" компании

13 марта. FINMARKET.RU - Минфин РФ считает целесообразным сделать плоской шкалу страховых взносов, сообщил министр финансов РФ Антона, выступая на Неделе российского бизнеса.

"Мы предлагаем подумать над совершенствованием уплаты страховых взносов. Если у нас есть определенный потолок, потом идет снижение этой ставки, так называемый "хвост" при расчете и уплате ставки страховых взносов. Мы считаем, что в условиях снижения страховых взносов могли бы отказаться от так называемого "хвоста", сделать плоскую ставку 22%", - сказал А.Силуанов.

Как заявил министр, Минфин считает нейтральным для бюджета снижение ставки страховых взносов до 22% при повышении ставки налога на добавленную стоимость до 22%.

"Считаем возможным снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на косвенные налоги. По нашим расчетам, с тем, чтобы это было нейтрально для бюджета, ставки должны составлять, расчетно говорю, где-то около 22%. Ставка страховых взносов 22% компенсируется 22% ставкой по налогу на добавленную стоимость", - сказал А.Силуанов.

"Считаем, что необходимо снизить тяжелую и сложную нагрузку для предприятий на фонд оплаты труда. Кстати, она у нас одна из самых высоких, если мы посмотрим не только по странам с развивающейся экономикой, но и по странам с развитой экономикой", - сказал А.Силуанов. Минфин считает нейтральным для бюджета снижение ставки страховых взносов до 22% при повышении ставки налога на добавленную стоимость до 22%, сообщил министр финансов РФ Антона Силуанов, выступая на Неделе российского бизнеса.

Силуанов также сообщил, что Минфин предлагает сохранить преференции попри его повышении, дополнительную нагрузку получат те компании, которые работает "в серую".

Он добавил, что в результате повышения НДС вклад в инфляцию может составить чуть более 2 процентных пунктов разово.