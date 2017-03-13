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13 марта 2017 года 11:28
Минфин выступает за плоскую шкалу страховых взносов - Силуанов
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Анна Исакова/ТАСС
Минфин считает целесообразным сделать плоской шкалу страховых взносов и предлагает сохранить преференции по НДС при его повышении, допнагрузку получат "серые" компании
13 марта. FINMARKET.RU - Минфин РФ считает целесообразным сделать плоской шкалу страховых взносов, сообщил министр финансов РФ Антона Силуанов, выступая на Неделе российского бизнеса. "Мы предлагаем подумать над совершенствованием уплаты страховых взносов. Если у нас есть определенный потолок, потом идет снижение этой ставки, так называемый "хвост" при расчете и уплате ставки страховых взносов. Мы считаем, что в условиях снижения страховых взносов могли бы отказаться от так называемого "хвоста", сделать плоскую ставку 22%", - сказал А.Силуанов. Нейтральные 22% Как заявил министр, Минфин считает нейтральным для бюджета снижение ставки страховых взносов до 22% при повышении ставки налога на добавленную стоимость до 22%. "Считаем возможным снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на косвенные налоги. По нашим расчетам, с тем, чтобы это было нейтрально для бюджета, ставки должны составлять, расчетно говорю, где-то около 22%. Ставка страховых взносов 22% компенсируется 22% ставкой по налогу на добавленную стоимость", - сказал А.Силуанов. "Считаем, что необходимо снизить тяжелую и сложную нагрузку для предприятий на фонд оплаты труда. Кстати, она у нас одна из самых высоких, если мы посмотрим не только по странам с развивающейся экономикой, но и по странам с развитой экономикой", - сказал А.Силуанов. Минфин считает нейтральным для бюджета снижение ставки страховых взносов до 22% при повышении ставки налога на добавленную стоимость до 22%, сообщил министр финансов РФ Антона Силуанов, выступая на Неделе российского бизнеса. Работающие в "серую" получат допнагрузку Силуанов также сообщил, что Минфин предлагает сохранить преференции по НДС при его повышении, дополнительную нагрузку получат те компании, которые работает "в серую". Он добавил, что в результате повышения НДС вклад в инфляцию может составить чуть более 2 процентных пунктов разово.
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Ключевые слова: Россия, страхвзносы, НДС, Силуанов, мнение
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gocha 13.03.2017
Страховые взносы не являются налогам(читай налоговый кодекс). Уменьшение страховых взносов с одновременным увеличением НДС приведет к уменьшению нагрузки на предпринимателей за счет увеличения налоговой нагрузки на население. Кроме того уменьшатся пенсии будущих пенсионеров, так как сократятся платежи в пенсионный фонд. Чисто бухгалтерский подход.
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