Министры будут отчитываться за зарплату руководства госпредприятий

13 марта. FINMARKET.RU - Минтруд предлагает обязать министров отчитываться перед вице-премьерами, почему зарплата руководства госпредприятий существенно превышает заработки их работников, пишут "Ведомости", ссылаясь на проект постановления правительства, разработанный Минтрудом,.

Сейчас зарплата руководителей государственных предприятий, их заместителей, а также главных бухгалтеров не должна превышать среднюю зарплату работников больше чем в 8 раз – такое ограничение установлено правительством. Для отдельных предприятий, например выпускающих стратегически важную или уникальную продукцию, сделано исключение из правила. Такие организации перечислены в двух списках, утвержденных правительством в 2012 и 2015 гг. В них, например, руководители охранных предприятий, ведомственных вузов, научно-исследовательских центров. В 86 из 133 предприятий, включенных в эти списки, зарплата руководства более чем в 8 раз превышает зарплату работников, говорится в пояснительной записке к проекту. А в среднем на таких предприятиях – в 14 раз.

Например, руководителю ФГУП "Почта России" Дмитрию Страшнову было разрешено получать зарплату, которая в 500 раз превышает средний заработок на предприятии, следовало из приказа министра связи Николая Никифорова. Зарплата его заместителя согласно приказу может превышать 350 средних зарплат, а главного бухгалтера – 150. В 2015 г. средняя зарплата сотрудников «Почты России» (всего их более 351 000) достигла 18 800 руб. в месяц, сообщал весной ФГУП.

Минтруд предлагает, чтобыотчитывались перед вице-премьерами о предельном соотношении зарплат. Зарплату руководителя выше средней по предприятию более чем в 15 раз придется согласовать с правительством, объяснив, почему разрыв должен быть таким большим, следует из проекта. Это должно исключить необоснованную дифференциацию в оплате труда руководителей и работников, говорится в пояснительной записке к проекту.

В среднем по России разница между зарплатой руководителей организации и специалистов высшего уровня квалификации существенно ниже, чем разрешено ФГУПам, – только в 2 раза, свидетельствуют данные Росстата за 2015 г. И даже разница в зарплате с неквалифицированными рабочими не превышает 5 раз.