Россияне научились выбивать у авиакомпаний деньги за задержки рейсов

13 марта. FINMARKET.RU - Среди российских путешественников набирают популярность сервисы по "выбиванию" у авиакомпаний компенсаций зарейсов. За один только прошлый год наши соотечественники смогли получить таким образом свыше 100 тысяч евро, пишет "Российская газета". При этом большинство россиян о своих правах все еще не знают, констатируют эксперты. Хотя число пассажиров, которые сталкиваются с задержкой рейсов, велико.

В плане пунктуальности самое слабое звено - чартерные, которые перевозят наших соотечественников на зарубежные курорты. Примерно каждый десятый такой вылет осуществляется с опозданием на два часа и больше. Тем не менее отечественныев этом случае редко получают претензии, поскольку компенсации, которые обязаны выплачивать российские перевозчики за задержку рейса, слишком малы, и пассажиры не считают нужным тратить время и силы на их получение.

Все иначе, если пассажир "завис" в аэропорту по вине зарубежной авиакомпании. Согласно Монреальской конвенции, устанавливающей правила международных воздушных перевозок, принятой в 1999 году и ратифицированной в 120 государствах, пассажир имеет право на компенсацию в размере от 250 до 600 евро при задержке рейса более трех часов, отмене рейса, перепродаже билета или отказе в посадке. Вот тут-то многие пострадавшие заявляют о своих правах. Но опять же, чтобы не тратить свое время на переписку с авиакомпаниями, они обращаются за помощью в специальные сервисы.

"В 2016 году наши соотечественники смогли получить от иностранных авиаперевозчиков в общей сумме более 150 тысяч евро, сейчас эта цифра приближается уже к 200 тысячам евро", - рассказал Роман Гильманов, гендиректор одного из таких ресурсов, действующего "на поле" выплаты компенсаций.

По словам эксперта, алгоритм действий при получении компенсации для туриста достаточно прост: пассажир заполняет на сайте в Интернете специальную форму, юрист формирует претензию и направляет ее в авиакомпанию. Чаще всего подобные споры решаются в досудебном порядке. На это может уйти около двух месяцев. Если договориться не получается, следует судебное разбирательство. Естественно, интернет-сервисы работают не бесплатно. Стоимость услуги - 25% от размера компенсации. Плюс в том, что пассажир ничем не рискует: если дело не выиграно, то и платить не надо. И даже в случае длительного судебного процесса при его положительном исходе все издержки должна будет покрыть авиакомпания.

Однако, отмечает газета, схема не работает с внутренними рейсами, так какдо сих пор не присоединилась к Монреальской конвенции. Минувшей осенью соответствующий законопроект лишь прошел стадию одобрения правительственной комиссией. Пока же в нашей стране действует Воздушный кодекс, в части международных перевозок опирающийся на положения Варшавской конвенции, ратифицированной в 1933 году. Согласно этому документу ответственность авиакомпании за ущерб из-за задержки рейса составляет 25 рублей за каждый час ожидания, но не более 50% стоимости билета.

Тем не менее, если российская авиакомпания вылетает из аэропорта стран Евросоюза, в этом случае, как объясняет Р.Гильманов, россияне также подпадают под юрисдикцию ЕС. Правда, добиться компенсации пока можно только через суд.