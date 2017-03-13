Работодатели будут убеждать работников копить на пенсию

13 марта. FINMARKET.RU - Концепция проекта федерального закона об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), разработанная ЦБ и Минфином, предполагает автоматическое подключение граждан к формированию пенсионных накоплений, пишут "Ведомости".

Концепция проходит межведомственное согласование, подтвердили в пресс-службе Минфина. ИПК должен заменить государственную накопительную систему, взносы в которую заморожены с 2014 г.: вместо работодателя взносы будет делать сам работник. Но работодателям в обмен на налоговые льготы отводится ключевая роль в вовлечении граждан в ИПК.

При поступлении на работу граждане будут автоматически регистрироваться работодателем в пенсионном плане ИПК через центрального администратора, предполагает концепция. Работающие не по найму смогут зарегистрироваться у центрального администратора сами. Согласно концепции работать с пенсионными накоплениями будут только негосударственные пенсионные фонды

В момент запуска системы - как предполагается в концепции, с 2019 г. - всем гражданам будет предложено через работодателей выбрать НПФ, заключив с ним договор, и ставку взноса - от 0 до 6% от зарплаты. Ставку можно будет менять, а также приостанавливать уплату взносов на срок до пяти лет. Для молчунов, ничего не выбравших, ставка будет нулевой, затем начнет ежегодно плавно повышаться до 6%. Для стимулирования граждан к накоплениям концепция предусматривает налоговые льготы: на сумму взноса (до 6%) можно будет получить налоговый вычет по НДФЛ, т. е. при взносе 6% налог на доходы будет взиматься с 94 руб. из каждых 100 руб. зарплаты.

Такой стимул предлагался изначально в сентябре 2016 г., когда Минфин и ЦБ впервые представили свою концепцию ИПК. Сейчас в Минэкономразвития обсуждается альтернативная идея: не налоговый вычет, а налоговый зачет - снижение ставки НДФЛ при условии уплаты накопительных взносов в ИПК. Но сначала НДФЛ при таком варианте будет повышен с 13 до 15%, это компенсирует выпадающие доходы от льгот по налогу на доходы физлиц, он основной источник пополнения региональных бюджетов. Чем больше взнос на пенсию, тем ниже предлагается ставка НДФЛ: от 15% для тех, кто не участвует в ИПК, до 10% для тех, кто отчисляет на будущую пенсию 10% заработка.

Установить дифференцированную ставку НДФЛ в зависимости от расходов на ИПК невозможно, говорит федеральный чиновник: расходы на ИПК определяются только по итогам года, а ставка налога должна быть известна сразу. Гораздо проще установить ставку НДФЛ 15% для всех и раз в год предоставлять у единственного работодателя зачет на сумму уплаченных в ИПК взносов: формально ставка НДФЛ будет единой, а фактически - дифференцированной.

Льготы предлагаются и работодателю, чтобы заинтересовать его в системе ИПК и тем самым побудить агитировать работников. На сумму уплаченных работником взносов компаниям предоставляется вычет по налогу на прибыль. Он будет с повышающим коэффициентом - 3% в первые шесть лет и затем 6%.

Ранее Минфин и ЦБ предлагали установить для работодателя льготы по страховым взносам с фонда оплаты труда при условии софинансирования им взносов работников. Но против этого возражал социальный блок правительства, опасаясь за снижение поступлений взносов в Пенсионный фонд, хотя Минфин заявлял о готовности компенсировать выпадающие доходы ПФР из бюджета. От вычета из базы страховых взносов для работодателя решили отказаться из-за разногласий с соцблоком, рассказывает чиновник.

Как следует из концепции, система ИПК будет квазидобровольной, основанной на автоматической подписке с возможностью отписаться. Гражданин становится участником системы через механизм оферты, причем молчание в ответ на предложение приравнивается к согласию.

Прежние пенсионныеграждане смогут либо перевести в НПФ в качестве взноса в ИПК, либо же по заявлению аннулировать и перевести в "баллы" страховой части пенсии. У тех, кто не сделает ни того ни другого, накопления останутся как есть и затем будут выплачены вместе с пенсией.