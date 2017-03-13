За пользование кредитами россияне заплатили 1,8 трлн руб. процентов

13 марта. FINMARKET.RU - Россияне заплатили банкам в прошлом году 1,8 трлн рублей процентов за пользование кредитами, следует из данных Центробанка. Это 2% ВВП страны, две трети от бюджетного дефицита, почти вдвое больше госпрограммы заимствований и трат государства на ЖКХ.

Несмотря на значительное снижение ставок по кредитам в прошлом году,не стало платить банкам меньше. В 2015-м физлица также уплатили банкам 1,8 трлн рублей процентов, хотя условия кредитования в тот год были гораздо жестче. Вероятно, эта тенденция сохранится и в этом году. При этом эксперты не исключают, что платежи россиян банкам в этом году могут даже увеличиться из-за роста кредитования.

Опрошенные "Известиями" эксперты называют пять причин, из-за которых расходы на обслуживание долга в ближайшем будущем не снизятся: рефинансирование прошлых ссуд, валютный фактор, возобновление интереса россиян к покупкам подешевевшей техники в кредит, рост ипотеки и отложенный эффект позитивных изменений в экономике.

"Во-первых, общая задолженность россиян по кредитам, накопленным итогом за последние годы, не уменьшилась, плюс к этому многие заемщики могли воспользоваться услугой рефинансирования, что чаще всего увеличивает сумму основного долга, — перечислила вероятные причины директор департамента розничных продуктов СМП-банка Алена Тузова. — Также мог снизиться объем досрочного погашения — из-за отсутствия свободных денег у граждан".

Сыграл свою роль и фактор отложенного спроса на крупные покупки — например, приобретение квартиры в ипотеку или автомобиля в кредит, продолжила она. В 2016 году ситуация в экономике стала более стабильной по сравнению с 2015 годом, и часть клиентов предпочли совершить покупки, которые по разным причинам ранее откладывали. Росла масса новых кредитов — росли и выплаты по ним.

Еще одна причина — валютные колебания. Объем выплат по валютным кредитам в рублевом эквиваленте вырос из-за роста курсов, и это отразилось на объеме выплат в целом по рынку.

В свою очередь, главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин связывает неснижение процентных выплат в том числе и с неоднородностью кредитного портфеля. В нем пока еще много ссуд, выданных по "кризисным" ставкам.

Важной причиной является и рост ипотечного портфеля (с 3,05 трлн рублей до 3,44 трлн рублей). В 99% ипотечных контрактов предусмотрены аннуитетные платежи, когда в первые годы заемщики платят большую часть процентных платежей, а погашение долга приходится преимущественно на последние годы обслуживания кредита. Д.Монастыршин отметил, что такой метод платежей приводит к увеличению процентных доходов банков в начальный период обслуживания кредитов.

В этом году, по оценке РАНХиГС, общий объем платежей банкам может даже вырасти за счет их планов по наращиванию кредитования.