В УК вернут статью за мошенничество в предпринимательской сфере

10 марта. FINMARKET.RU - Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий вернуть в Уголовный кодекс специальную статью, наказывающую за мошенничество в предпринимательской сфере.

Возможно, это покажется парадоксальным, но отдельная предпринимательская статья призвана в первую очередь защитить самих предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, пишет "Российская газета"

На самом деле все логично: многие эксперты давно сетуют на слишком размытые формулировки статьи 159 УК "Мошенничество". Из-за этого она получается резиновой, и завести дело можно фактически на любого бизнесмена, рассказывали адвокаты и правозащитники.

Именно из-за чрезмерно размытых формулировок основной статьи, несколько лет назад было принято решение более детально прописать ответственность. В УК было внесено 6 новых статей, наказывающих за мошенничество в определенных сферах.

Однако одна из статей - 159.4 "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности" - стала предметом рассмотрения в Конституционном суде. По мнению заявителей, обратившихся тогда в высшую судебную инстанцию, наказание за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности мягче, чем за обычное мошенничество, совершенное в особо крупном размере, и это нарушает принцип равенства.

Конституционный суд России согласился с тем, что разница в подходах "позволяет назначать разное наказание за сходные акты мошенничества", если речь идет о крупном размере. Законодателю было дано 6 месяцев на исправление ситуации.

Представители юридической науки вчера назвали это решение беспрецедентным: впервые был установлен жесткий срок, после которого статья Уголовного кодекса, если в нее не будут внесены изменения, потеряет юридическую силу. Законодатели не успели, и статья перестала действовать.

Если нынешний законопроект будет принят, то "предпринимательская" статья вернется в УК. При этом законопроект исключает физических лиц из числа тех, в отношении кого может быть совершено преступление по этой статье. Жертвами "бизнес-мошенничества" могут стать индивидуальные предприниматели, организации или государство. Также изменяются и санкции. Кроме того, выравниваются шкала наказаний в обычной статье "Мошенничество" и в статье, наказывающей за мошенничество в сфере. Например, в общей статье "Мошенничество" наказание за преступление с причинением крупного ущерба снижается до 5 лет.

Государство, отмечает "РГ", сейчас принимает активные меры, чтобы защитить бизнес от необоснованного давления. Совершенствуется и судебная практика. Недавно пленум Верховного суда России принял постановление об особенностях привлечения к уголовной ответственности предпринимателей за экономические преступления. Важное разъяснение: правоохранительные органы не смогут по собственной инициативе возбуждать дела на предпринимателей по статьям "Мошенничество". Основанием для начала расследования должно быть заявление потерпевшего. Нет пострадавших - нет дела.