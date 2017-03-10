Реновация территории снесенных пятиэтажек обойдется в 3,5 трлн руб.

10 марта. FINMARKET.RU - Сегодня в Госдуму будет внесен законопроект, разработанный мэрией Москвы для проведения программы по сносу пятиэтажек, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Законопроект вносят избранные от Москвы депутаты Галина Хованская ("Справедливая Россия") и Владимир Ресин ("Единая Россия"). Законопроект снимает правовые препятствия для развертывания программы сноса столичных пятиэтажек.

Законопроект позволяет, в частности, использовать для нее средства, собранные фондом капитального ремонта. В четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил, чтопустит на постройку нового жилья взносы, собранные с жильцов сносимых пятиэтажек,- речь может идти о 6 млрд руб. В мэрии еще раз пообещали выделить всем переселенцам квартиры с таким же количеством комнат и жилплощадью "метр в метр" - на улучшение условий жилья смогут рассчитывать лишь очередники.

На совещании чиновники мэрии представили предложения по поправкам к федеральному законодательству: "упростить нормативные процедуры по имущественно-земельным вопросам" для ускорения строительства многоквартирных домов и инфраструктурных объектов, сократить сроки и упростить процедуры подготовки градостроительной документации, а также "установить особенности технического присоединения" новых объектов к инфраструктуре. Кроме того, мэрия просила "предоставить возможность создания специализированной организации для комплексного управления программой реновации (по аналогии с Фондом капремонта)". Фонд содействия реновации, согласно планам мэрии, будет иметь право выступать застройщиком.

Все это будет прописано в законопроекте, который предполагает поправки сразу к нескольким действующим кодексам и законам. Готовить его к первому чтению будут несколько профильных думских комитетов.

По сведениям "Ъ", законопроект наделяет органы власти Москвы новыми полномочиями в связи с планируемым сносом пятиэтажек: в частности, они смогут сами определить содержание программы и источники ее финансирования, составить перечни домов для сноса и определить порядок замены жилья для собственников. Сноситься могут не только дома из списка на, но и те, что попадают в границы подлежащей "реновации" территории. Московские власти также смогут исключать дома на снос из программы капремонта.

"Реновацией" в мэрии решили назвать программу по сносу пятиэтажек. В презентации мэрии, представленной на встрече в Думе, на которую ссылается "Ъ" речь идет о сносе 7934 домов площадью 25,1 млн кв. м, в которых проживают 1,6 млн человек. Это ровно столько же, сколько по планам мэрии к 2035 году будет жить на территории Новой Москвы. Впрочем, в мэрии связь отрицают и отмечают, что цифры по сносу еще неточные.

Судя по презентации, для строительства новых объектов необходимо пройти 69 различных процедур. Их делят на пять этапов, прохождение которых займет, по расчетам, 1581 день: от предпроектной подготовки до заселения жителей.

Строительство многоквартирных домов, социальных объектов, парковок, затраты на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, благоустройство территорий мэрия оценивает в 3,5 трлн руб.

Некоторые эксперты считают эту оценку заниженной.

В мэрии в очередной раз заверили, что жителей пятиэтажек будут переселять в пределах своего или соседнего районов (за исключением жителей ЦАО - им выделят жилье в пределах округа).