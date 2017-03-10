Проблемы с МФО разрулит медиатор

10 марта. FINMARKET.RU - В случае возникновения спорной ситуации с микрофинансовыми организациямисмогут обращаться к независимому посреднику — медиатору, пишут "Известия" ссылаясь на руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамута. Медиация позволит более эффективно взыскивать долги по микрозаймам, считают эксперты.

Как пояснил "Известиям" Михаил Мамута, процедура медиации позволит заемщику и кредитору решать возникшие разногласия имущественного и неимущественного характера в досудебном порядке. Медиатора будет назначать арбитраж — туда сможет обратиться как заемщик, так и кредитор. Наличие медиативной оговорки в договорах на выдачу микрозаймов будет одним из требований стандартов деятельности микрофинансовых организаций (МФО), пообещал Михаил Мамута.

"Это удобно как заемщику, который сможет быстро и бесплатно урегулировать имеющиеся проблемы, не обращаясь в суд, так и, которая сохранит партнерские отношения с клиентом", — пояснил Михаил Мамута.

Процедура медиации может использоваться, например, для урегулирования вопросов, связанных с возникновением просроченной задолженности. Развитие института досудебного разрешения споров между гражданами и микрофинансовыми организациями соответствует международной практике и поддерживается ЦБ, отметил Михаил Мамута.

Он не уточнил, когда именно планируется внедрение нового стандарта на практике. Заемщики и МФО смогут обратиться к медиатору для урегулирования спора в любой арбитражный суд. Медиатор в соответствии с профстандартом должен иметь высшее образование — магистратура, специалитет, курсы повышения квалификации, опыт работы не менее двух лет по специальности. Он должен знать основы гражданского права, закон о медиации (193-ФЗ, по которому стороны должны разрешить спор не менее чем за 60 дней).

Как правило, медиатор работает за гонорар. Стоимость его услуг начинается от 1 тыс. рублей в час, его услуги будет оплачивать МФО. В дальнейшем, когда будет принят закон о финансовом уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг, обращение к медиаторам станет бесплатным и для кредиторов, уточнил источник, близкий к ЦБ. Рассмотрение законопроекта о финансовом уполномоченном, внесенного в Госдуму в 2014 году, во втором чтении пока не назначено. В первом чтении документ был принят 1 июля 2014 года.