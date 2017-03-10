ЦБ ужесточил требования к вложениям НПФ

10 марта. FINMARKET.RU - Ограничения по инвестированию накоплений, которые Банк России наложил на негосударственные пенсионные фонды (НПФ), оказались максимально жесткими, пишет "Коммерсант".. Вчера Банк России опубликовал положение N 580-П "Об установлении дополнительных ограничений по инвестированию пенсионных накоплений... ".

"НовыеБанка России по инвестированию средств пенсионных накоплений будут способствовать увеличению вложений НПФ в реальный сектор экономики, включая высокотехнологичные отрасли",— подчеркнули в пресс-службе Банка России.

По итогам двухлетнего диалога с рынком регулятор не изменил принципиальной позиции в отношении вложений в банковские активы. Их доля в портфеле НПФ будет последовательно сокращаться — с нынешних 40% до 30% к 2019 году. В случае нарушения этих требований за счет поступления средств на расчетные и спецброкерские счета по итогам переходной кампании для их распределения во внебанковские вложения отводится 15 дней. Участники пенсионного рынка не считают такой срок достаточным.

Выход ряда НПФ из вложений в недостаточно ликвидные акции банков, по оценке управляющего директора по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Павла Митрофанова, станет "сложным упражнением". "Либо владельцы банков будут искать новых инвесторов, чтобы не допустить провала котировок, либо бенефициары НПФ смогут переложить эти пакеты акций в другие компании своих групп, заместив их подходящими активами",— прогнозирует Павел Митрофанов.

Принципиально жесткой осталась позиция регулятора и в отношении ипотечных сертификатов участия (ИСУ). Часть этих бумаг (с оценкой от надежного оценщика) можно будет держать в портфеле до погашения, но к 1 июля 2019 года и они должны быть выведены из пенсионных накоплений. Наряду с облигациями без рейтинга, акциями (не входящими в индекс ММВБ и первый котировальный список биржи), не имеющими достаточного рейтинга облигациями, депозитами с переменными выплатами и концессионными облигациям ИСУ включены в перечень высокорисковых вложений, доля которых ограничена 10% от активов.

В качестве замены ИСУ предлагается рассмотреть, в том числе, паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Однако маневр по приобретению таких бумаг широким не назовешь — они также отнесены к высокорисковым. Дополнительным сдерживающим фактором станет и то, что ПИФ по новому положению оценивается как совокупность активов.