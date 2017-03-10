Минэкономразвития задумалось о снижении ставки НДФЛ для тех, кто копит на пенсию

10 марта. FINMARKET.RU - Чтобы стимулировать россиян самих копить себе на пенсию, Минэкономразвития обсуждает возможность повышать или снижать ставку НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) – ее разработали ЦБ и Минфин. Чем большую часть зарплаты человек откладывает на пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ и наоборот, пишут "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников. Те, кто откладывать деньги на пенсию не захочет, будут платить 15% НДФЛ, а те, кто будет направлять на накопления 10% зарплаты, и НДФЛ будут платить по ставке 10%. 13-процентная ставка сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты.

Расчеты не окончательные, говорит один из чиновников, а сама идея обсуждается только внутри Минэкономразвития. К 15 марта председатель правительства Дмитрий Медведев поручил доработать предложения о плане действий правительства до 2025 г., войдет ли в него налогово-пенсионная идея, не ясно. Но она нравится первому зампреду правительства Игорю Шувалову, рассказывает один из чиновников. В Минэкономразвития такой информации нет, говорит представитель министерства. Его коллега из Минфина отказался от комментариев. ЦБ не знаком с такой инициативой, сообщил его представитель, в случае поступления ЦБ будет готов ее рассмотреть.

Официально предложения Минэкономразвития в аппарат Шувалова не поступали, говорит его представитель.

Система ИПК должна заменить государственную накопительную систему: вместо обязательных взносов работодателя – добровольные взносы работника. Но стимулировать копить на пенсию можно с помощью налоговых льгот, говорят чиновники. ЦБ согласен, что стимулировать участие в ИПК нужно через налоги, отмечает его представитель.

У Минфина было собственное предложение – вычет по НДФЛ на суммы взносов в ИПК, но не более 6%: например, при взносе в 6% НДФЛ не будет взиматься с каждых 6 руб. из 100 руб.

От идеи больше всего пострадают беднейшие, предупреждает Александра Суслина из Экономической экспертной группы: система накоплений у таких людей наименее востребована, а нагрузка на них вырастет сильнее всего. В одном из предложений Минэкономразвития уже предлагало повысить НДФЛ до 15%, но вместе с введением вычета для беднейших.

Налоговая ставка должна мотивировать, а не штрафовать, считает президент Альянса пенсионных фондов Сергей Беляков. Несправедливо, согласен президент НАПФ Константин Угрюмов: человек должен сознательно формировать накопления. Предполагалась, что система ИПК будет именно добровольной, напоминает чиновник.

НДФЛ взимается не только с зарплат, но и с других доходов, говорит другой чиновник, например с продажи имущества, для этих людей нагрузка вырастет просто так.

Откладывать могут люди с заработком свыше 50 000 руб. в месяц, считает С.Беляков, нельзя заставить нести деньги, которых нет. В январе 2017 г., по данным Росстата, средняя номинальная зарплата – чуть больше 35 000 руб. Люди сокращают сбережения: доля доходов, направленных на сбережения, за январь – ноябрь 2016 г. составила 10%, почти на четверть ниже, чем за тот же период 2015 г. Людям с низкими доходами не с чего копить, а люди со средними или высокими начали либо меньше сберегать, либо тратить сбережения, фиксировала Высшая школа экономики. Увеличили сбережения лишь 11%, 12% тратят их, еще четверть перестала сберегать либо сберегает меньше, а более чем у половины россиян сбережений как не было, так и нет.

Проблемы могут возникнуть и с администрированием, предупреждает чиновник: если человек работает сразу в нескольких местах и везде выплачивает разную долю зарплаты на ИПК, ставка НДФЛ будет разной, это может вызвать к жизни схемы ухода от налога.