Критерии большого и среднего бизнеса пересмотрят

10 марта. FINMARKET.RU - Предприятия легкой промышленности с численностью работников больше 250 человек смогут быть переквалифицированы из крупного бизнеса в средний. Такой законопроект подготовили в Минэкономразвития. Идея в том, чтобы открыть предприятиям легпрома доступ к дешевым кредитам и программам господдержки. Ткацкие производства получат преференцию в пилотном режиме; в случае успеха практика может быть распространена и на другие отрасли.

Сегодня в России действует несколько механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства, однако легпром из-за своей специфики не может ими воспользоваться. Критерии среднего бизнеса - это численность сотрудников до 250 человек и выручка до 2 млрд рублей. Если выручка у ткацких фабрик укладывается в эти параметры, то численность сотрудников там почти всегда в два-три раза больше. Из-за этого предприятия легпрома не вправе получать дешевые кредиты. Изменить ситуацию может законопроект МЭР, разрешающий признавать средним бизнесом предприятия с численностью сотрудников больше 250 человек.

"В соответствии с законопроектом правительству будет дано право определить иное значение численности занятых для отнесения предприятий легкой промышленности, занятость у которых превысила порог в 250 человек, к субъектам среднего предпринимательства", - рассказал "Известиям" директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции МЭР Максим Паршин.

"Да, действительно, такой законопроект был подготовлен Минэкономразвития, и мы его поддержали", - подтвердил изданию статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. При этом он затруднился уточнить, до какой численности расширят понятие среднего бизнеса для предприятий легпрома.

В отрасли легкой промышленности велика потребность в производственном персонале, особенно это касается текстильной подотрасли, где технологические процессы тесно связаны друг с другом и не могут быть выделены в отдельные производства. Поэтому даже при невысоких оборотах в размере от 500 до 1 млрд рублей количество персонала составляет от 500 до 800 человек, - рассказал замминистра, особо отметив, что основной проблемой для таких предприятий в настоящее время является доступ к финансовым ресурсам.

По мнению Виктора Евтухова, мера позволит расширить круг предприятий, имеющих право принимать участие в государственных и муниципальных программах поддержки малого и среднего предпринимательства.

По данным системы "СПАРК Интерфакс", в 2015 году в стране было 138 предприятий легкой промышленности, имеющих выручку менее 2 млрд рублей и численность работников более 250, но менее 1000 человек. Все они при реализации инициативы МЭР и МПТ смогут получить льготное финансирование.

Легкая промышленность станет своего рода "пилотом", пояснил "Известиям" источник в правительстве. В конце прошлого года "Опора России" предлагала тотально пересмотреть критерии отнесения бизнеса к среднему, расширив их до 500 человек сотрудников и 4 млрд рублей выручки. На такое масштабное изменение пока в правительстве пойти не готовы, но льгота будет дана отдельным отраслям, где она обоснована, отметил собеседник. В случае успеха применения новых критериев их можно будет распространить и на другие сферы.