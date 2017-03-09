ФАС готова дать "РЖД" целый ряд тарифных послаблений

9 марта. FINMARKET.RU -представила в правительство проект постановления, отвечающий самым смелым тарифным ожиданиям ОАО сообщает "Коммерсантъ". Как следует из документа, на который ссылается "Ъ", хотя на декабрьском совещании у премьера Дмитрия Медведева ОАО РЖД разрешили добавить еще 2% к тарифу на капремонты только в 2017 году с исключением надбавки из базы индексации уже в 2018 году, эту практику могут продлить. ФАС предложила внести в положение о железнодорожных тарифах поправку, предусматривающую возможность введения в 2018-м и последующих годах целевой надбавки для поддержания "технического состояния и обновления локомотивного комплекса".

В документе предусмотрено и возмещение недополученной необходимой валовой выручки (НВВ — база для расчета тарифа монополии), если фактический объем оказанных услуг ниже прогнозного. Об этом просил глава ОАО РЖД Олег Белозеров в письме главе ФАС Игорю Артемьеву, объясняя, что компания недополучила 56 млрд руб. НВВ. После статьи об этом в "Ъ" господин Артемьев говорил, что ФАС предложения ОАО РЖД в трактовке журналистов не устраивают и компенсация невозможна, пока Федеральная грузовая компания (входит в ОАО РЖД) поднимает цены на предоставление вагонов (см. "Онлайн" от 1 марта). Комитет по тарифам совета потребителей ОАО РЖД 28 февраля ("Ъ" ознакомился с протоколом) отклонил предложения Олега Белозерова почти по всем пунктам как необоснованные.

В ФАС "Ъ" пояснили, что новый документ носит рабочий характер и в нем скорее "поставлены вопросы". Проект будет обсуждаться с Минтрансом, который еще не представил позицию, говорят в службе, отмечая, что НВВ скорректируют только если доход недополучен по объективным причинам и не было завышения вагонной составляющей. Также в ФАС подчеркивают идею сокращения надбавки в рамках тарифного коридора. Сейчас ОАО РЖД может варьировать тариф от плюс 10% до минус 50% по большинству грузов, документ снижает верхнюю границу до 5% в 2018 году и до нуля в 2019 году и далее. В службе добавляют, что ужесточаются нормы по закупкам: если ОАО РЖД осуществляет закупки не по конкурсу или не на электронных торгах, ФАС может применить метод сравнения аналогов и вычесть отклонение расходов от нормы.