Проблемы ипотечников в домах под снос

9 марта. FINMARKET.RU - Ипотечники, чьипопали под программу сноса, оказались в неприятной ситуации. В соцсетях и некоторых СМИ их пугают необходимостью быстро и в полном объеме погасить кредит.

И такой пункт есть в договоре с банком. Но, пишет "Российская газета" , не стоит исключать более выгодные для всех сторон сделки варианты, так какветхого и аварийного жилья в этом году набирает обороты.

Принято считать, что в домах, запланированных под снос, нет новых собственников, и тем более ипотечников. Если ранее многие московские "хрущевки" стояли в так называемых стоп-листах банков, которыет не давали одобрения на покупку квартир в таких домах, то теперь к программе сноса добавились новые серии домов, которых в стоп-листах не было. Кроме того власти Москвы готовы добавить к программе сноса девятиэтажки, если они находятся в границах квартала, определенного под снос. Это позволит освобождать площади квартала целиком и планировать их дальнейшую комплексную застройку.

Проблема ипотечников в домах, запланированных под снос, актуальна, конечно, не только для столицы. В любом из ветхих и аварийных домов могут быть такие жильцы. Ведь сносу подлежат дома, признанные ветхими и аварийными на 1 января 2012 года.могла быть взята задолго до признания помещения непригодным для проживания.

Во многих случаях люди знали о проблемах дома и предстоящем сносе, и квартиру покупали именно с расчетом на этот исход дела. Выгоды таких вложений слишком очевидны. Цена "аварийных" метров на рынке одна из самых дешевых. А взамен - совершенно новое жилье, существенно превышающее прежнее по цене. Особенно эти выгоды были очевидны в столице, где цена жилья в центре и на окраине разнится в несколько раз. Купив старую квартиру в центре, можно было рассчитывать через несколько лет стать обладателем новостройки в том же районе. Эксперты "Метриум Групп" подтверждаю, что квартиры в ветхих пятиэтажках находят своего покупателя на рынке Москвы.

Однако, получив ключи от новой квартиры, обязательства ипотечника перед банком не пропадают, и просто забыть о кредите у заемщиков не получится.

Больше всего ипотечников пугает наличие в договоре пункта, по которому кредитор вправе требовать досрочного погашения ипотеки в случае утраты залога. Снос дома соответствует этому условию.

Безнаказанно отказаться платить ипотеку не получится. В долгосрочной перспективе этот выбор все равно грозит заемщику арестом счетов и изъятием имущества в счет погашения долгов.

Эксперты считают, что вопреки грозным формулировкам типовых ипотечных договоров, банки не станут требовать от клиентов выплаты всей суммы кредита. "Когда жилье, к примеру, в пятиэтажке меняют на жилье в новостройке, его стоимость возрастает. Для банка это благоприятный залог", - считает Сергей Гордейко. Большинство банков, вероятнее всего, пойдут на замену предмета залога со старой квартиры на новую.

Эксперт отмечает, что, для того чтобы не оказаться в сложной ситуации, необходимо соблюсти некоторую последовательность действий. Не дожидаться сноса дома, а отправиться в банк и уведомить его о сносе, обсудить вопрос смены предмета залога.

Некоторые банки уже заявили, что примут новые квартиры в качестве залога. "Мы готовы заменить предмет ипотеки на новый. Им может быть недвижимость, которая будет предоставлена взамен жилья, подлежащего сносу, либо какая-то другая", - говорится в сообщении ВТБ на официальной странице в Facebook. При этом в банке отмечают, что затягивать с решением вопроса не следует.

Однако не ясно, как банки будут решать ситуацию, если стоимость новой квартиры окажется меньше, чем та, что служила залогом. Хотя такие случаи, учитывая действующие правила предоставления жилья взамен снесенного, скорее, возможны на бумаге, чем в практике.