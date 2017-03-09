ФЦП ждет глобальная ревизия

9 марта. FINMARKET.RU - Минфин и Минэкономразвития начали масштабную проверку федеральных целевых программ, которую планируют завершить в конце апреля. По итогам ревизии от дальнейшей реализации неэффективныхмогут отказаться. Об этом "Известиям" рассказали два федеральных чиновника.

Как пояснила "Известиям" официальный представитель МЭР Елена Лашкина, предстоит оценить эффективность исполнения государственных программ в прошлом году: будет осуществлена инвентаризация основных параметров ФЦП (целей, задач, показателей и ожидаемых результатов), а также состава подпрограмм и основных мероприятий.

По итогам проверки от части госпрограмм могут отказаться, сообщил "Известиям" осведомленный федеральный чиновник.

Источник газеты в Минфине пояснил, что в рамках ревизии будет выработана позиция по целесообразности продолжения ФЦП, либо по необходимости перегрузки мероприятий ФЦП в госпрограммы, либо по объединению ФЦП, либо по досрочному прекращению программы. То есть возможны четыре исхода.

"Если госпрограмма выходит слишком длинной, то, очевидно, она плохо управляема", — резюмировал он.

Проверка ФЦП нужна и для того, чтобы сформировать их финансирование на 2018–2020 годы. Бюджетный процесс начинается именно с оценки эффективности госпрограмм.

Исполнение госпрограмм и ФЦП является предметом повышенного внимания Счетной палаты. Контрольное ведомство по итогам проверки их исполнения в 2015 году пришло к выводу, что 17 из 32 программ неэффективны. При этом еще 12 было невозможно оценить из-за отсутствия фактических показателей. Как отмечала глава СП Татьяна Голикова, сложилась ситуация, при которой распорядители "творчески" подходят к программам, редактируя их по мере исполнения.

В прошлом году 144 млрд рублей, выделенных бюджетом на эти программы, оказались невостребованными. Наибольший объем неисполненных бюджетных назначений обнаружился по программам "Развитие транспортной системы" (33,8 млрд), "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (30,7 млрд), "Социальная поддержка граждан" (11,2 млрд), "Развитие здравоохранения" (9,4 млрд), "Экономическое развитие и инновационная экономика" (9,1 млрд).