Через двадцать лет пенсия станет целевым пособием по инвалидности

9 марта. FINMARKET.RU - Ректор РАНХиГС Владимир Мау в интервью "Известиям" рассказал куда должна двигаться пенсионная

"С реформами действительно не стоит частить. Но все-таки надо определиться, чего мы хотим от этой системы. Наверное, прежде всего — чтобы пенсия была достойной, то есть коэффициент замещения был достаточно высоким", - сказал эксперт.

Например, отметил Мау, "можно поднять пенсионный возраст, сохраняя традиционную пенсионную систему, когда фактически работающие платят за неработающих". "Но ведь эта пенсионная система возникла в условиях, когда пенсионный возраст был существенно выше ожидаемой продолжительности жизни. Сейчас ситуация противоположная. Пожалуйста, можно поднять пенсионный возраст до 75–80 лет, и коэффициент замещения будет под 100%. Но, понятно, это нереалистичный вариант", - отметил Мау.

Есть, по его словам, и другие варианты. Можно увеличить отчисления в пенсионные фонды процентов до 40 — тоже будет высокий коэффициент замещения. Но это или остановит экономику, или выведет значительную ее часть в тень. Как считает ректор РАНХиГС, "можно сделать пенсию целевой и прямо сказать, что это возрастное пособие по бедности и инвалидности". Пенсию получает тот, кто заявляет, что ни семья, ни сбережения не позволяют ему жить в старости. Это тоже модель, почему нет? Я почти уверен, что лет через 20 мы к ней придем, считает Мау.

Говоря о том, какие из вариантов по пенсионной реформе он считаете наиболее здравыми и заслуживающими реализации, Мау отметил, что "почти все". "Просто, - по его словам, - они преследуют разные цели. Я считаю наиболее разумными предложения, позволяющие обеспечить достаточно высокий уровеньдля людей старшего пенсионного возраста. В этом смысле повышение пенсионного возраста справедливо, потому что оно позволяет сконцентрировать деньги на тех, кому они более всего нужны в настоящее время. Но этим ограничиваться нельзя".

Как подчеркнул Владимир Мау, "необходимо понимать, что нельзя иметь низкие налоги и при этом высокое гарантированное пенсионное обеспечение". "Пенсионеры счастливы в Швеции и Норвегии. Введите подоходный налог в 50% и такой же примерно пенсионный возраст, как в этих странах, и пенсия будет высокой. Правда, из Швеции и Норвегии бежит молодежь. Там хорошо жить на пенсии, очень хорошо в детстве: там хорошо быть школьником, получить образование, заработать где-то на стороне, а потом вернуться доживать в Скандинавии. А молодежи там не очень хорошо живется из-за высоких налогов", - отметил эксперт.