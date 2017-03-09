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09 марта 2017 года 09:31
Через двадцать лет пенсия станет целевым пособием по инвалидности
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Донат Сорокин/ТАСС
9 марта. FINMARKET.RU - Ректор РАНХиГС Владимир Мау в интервью "Известиям" рассказал куда должна двигаться пенсионная реформа "С реформами действительно не стоит частить. Но все-таки надо определиться, чего мы хотим от этой системы. Наверное, прежде всего — чтобы пенсия была достойной, то есть коэффициент замещения был достаточно высоким", - сказал эксперт. Например, отметил Мау, "можно поднять пенсионный возраст, сохраняя традиционную пенсионную систему, когда фактически работающие платят за неработающих". "Но ведь эта пенсионная система возникла в условиях, когда пенсионный возраст был существенно выше ожидаемой продолжительности жизни. Сейчас ситуация противоположная. Пожалуйста, можно поднять пенсионный возраст до 75–80 лет, и коэффициент замещения будет под 100%. Но, понятно, это нереалистичный вариант", - отметил Мау. Есть, по его словам, и другие варианты. Можно увеличить отчисления в пенсионные фонды процентов до 40 — тоже будет высокий коэффициент замещения. Но это или остановит экономику, или выведет значительную ее часть в тень. Как считает ректор РАНХиГС, "можно сделать пенсию целевой и прямо сказать, что это возрастное пособие по бедности и инвалидности". Пенсию получает тот, кто заявляет, что ни семья, ни сбережения не позволяют ему жить в старости. Это тоже модель, почему нет? Я почти уверен, что лет через 20 мы к ней придем, считает Мау. Говоря о том, какие из вариантов по пенсионной реформе он считаете наиболее здравыми и заслуживающими реализации, Мау отметил, что "почти все". "Просто, - по его словам, - они преследуют разные цели. Я считаю наиболее разумными предложения, позволяющие обеспечить достаточно высокий уровень пенсии для людей старшего пенсионного возраста. В этом смысле повышение пенсионного возраста справедливо, потому что оно позволяет сконцентрировать деньги на тех, кому они более всего нужны в настоящее время. Но этим ограничиваться нельзя". Как подчеркнул Владимир Мау, "необходимо понимать, что нельзя иметь низкие налоги и при этом высокое гарантированное пенсионное обеспечение". "Пенсионеры счастливы в Швеции и Норвегии. Введите подоходный налог в 50% и такой же примерно пенсионный возраст, как в этих странах, и пенсия будет высокой. Правда, из Швеции и Норвегии бежит молодежь. Там хорошо жить на пенсии, очень хорошо в детстве: там хорошо быть школьником, получить образование, заработать где-то на стороне, а потом вернуться доживать в Скандинавии. А молодежи там не очень хорошо живется из-за высоких налогов", - отметил эксперт.
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Наталья 09.03.2017
По-сути эксперт предлагает платить пенсию по заявлению. Такое может предложить только тот, кто не сталкивался с работой медико-социальных экспертиз. Это бумажная и поликлиническая волокита. Чтобы собрать все необходимые медицинские справки нужно потратить не только кучу времени, но и денег. Потому, что в поликлиниках большие проблемы с узкими специалистами и зачастую они существуют только в отчетах заведующих, а реально прием вести некому. Одинокие, больные и незащищенные останутся без средств к существованию, потому что просто не смогут добиться оказания им адресной помощи. Мне страшно от того насколько далеки реформаторы от того, что хотят улучшить. Не дай Бог если эти предложения будут рассмотрены всерьез
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