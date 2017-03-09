Приватизация арендованного будет бессрочной

9 марта. FINMARKET.RU - Минэкономики предложило сделать бессрочной "льготную" приватизацию, позволяющую малому и среднему бизнесу выкупать арендованное имущество у государства по рыночной цене без проведения торгов, пишет "Коммерсантъ". Пока по всей стране зафиксировано 50 тыс. таких сделок — по оценке экспертов, это соответствует объему потребностей одних только московских предпринимателей.

Минэкономики опубликовало на портале правовых актов поправки к закону "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госсобственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого или среднего предпринимательства". С 2008 года он дает предпринимателям право выкупать арендуемое помещение по рыночной стоимости (определяется независимым оценщиком, выкуп проходит без проведения торгов). Сроки такой приватизации продлевались уже трижды — изначально она была введена на период до 1 июля 2010 года, затем пролонгирована до 1 июля 2013, 2015 и 2018 годов. Поправки делают приоритет бизнеса на выкуп такого имущества бессрочным. Предложение поддержало большинство регионов и деловых объединений — Торгово-промышленная палата, РСПП и "Опора России".

Проект отменяет привязку к дате, по состоянию на которую арендуемое имущество должно находиться в аренде у предпринимателя. Ранее для выкупа требовалось, чтобы помещение на 1 июля 2015 года находилось в аренде более двух лет. Поправки смягчают эту норму, требуя двухлетнего срока аренды на день подачи заявления о выкупе, и дают региональным властям право самим регулировать рассрочку при уплате средств.