Соцгарантии выведут из тени

7 марта. FINMARKET.RU - Счетная палата и министерство труда подсчитали, что от 14,4 млн до 15 млн трудоспособных россиян не платят налогов и не делают отчислений в Пенсионный фонд, пишут "Известия".

Теневой сектор экономики — это в большинстве случаев не криминальная деятельность, а вполне обычные торговля, строительство, небольшие производства и сектор услуг, где владельцы решили не платитьи не делать отчисления в Пенсионный фонд (ПФ).

"У нас до сих пор непонятное количество населения — 14,4 млн человек, мы оценивали для себя, непонятно, чем занимаются, — поделилась с "Известиями" своей оценкой Татьяна Голикова. — Мы всех неработающих попытались разделить на группы: дети, пенсионеры и так далее. Остаток — 14,4 млн человек, и никто не знает, что с ним делать".

Оценка Счетной палаты в целом совпадает с расчетами Министерства труда, отммечают "Известия". Последний раз ведомство подсчитывало количество россиян трудоспособного возраста, за которых не поступают страховые взносы во внебюджетные фонды (Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования и ПФ) в 2015 году. Тогда за вычетом пенсионеров, студентов, инвалидов, военных и приравненных к ним граждан, занятых в теневом секторе оказалось около 15 млн человек, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.

По оценкам Росстата, скрытая оплата труда и смешанные доходы составляют порядка 10 трлн рублей в год. Минфин же оценивал потери консолидированных бюджетов от теневой занятости в 5 трлн рублей.

Правительство сейчас разрабатывает различные меры по выводу россиян из "тени"». Например, в рамках налоговой реформы обсуждается идея снижения страховых взносов во внебюджетные фонды с 30 до 21%. В этом случае предлагается повысить с 18 до 21% НДС.

По подсчетам экспертов газеты, порядка 30 млн россиян хотя бы один раз в год имели неофициальный доход. Один или два раза в месяц получают неофициальный доход 21 млн человек. По словам экспертов, для вывода россиян из тени необходимо улучшать социальные гарантии для населения. Поможет вывести россиян из тени законодательная обязанность уплачивать зарплату только в безналичной форме, советует правительству профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ Марина Буянова. Но главная проблема в другом: россияне не видят смысла платить взносы в ПФ, уверена она.

Минтруд планирует в этом году разработать ряд схем по выводу россиян из тени, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства, не раскрыв подробности готовящихся предложений.