Приватизацию сделают более прозрачной

7 марта. FINMARKET.RU - Минэкономразвития планирует реформировать порядок работы с банками-агентами по приватизации, рассказали "Известиям" в министерстве. Сейчас действует список из 10 агентов десятилетней давности, более половины которого составляют зарубежные инвестбанки. Взамен этого механизма Минэкономразвития хочет отбирать агента под каждую сделку, повысив прозрачность всего процесса.

Как рассказала "Известиям" официальный представитель министерства Елена Лашкина, новый механизм работы с агентами предполагает три этапа. На первом формируется комиссия по отбору организатора сделки, на втором - делается рассылка по потенциальным участникам, на третьем - определяется победитель и его вознаграждение.

"Нормативный акт Минэкономразвития разработан для повышения прозрачности отбора юридических лиц с установлением критериев отбора и порядка выплаты им вознаграждения", - рассказала Е.Лашкина.

По ее словам, после реформирования процедура отбора агентов будет четко регламентирована. Там будут прописаны ключевые этапы, критерии отбора, формулы, по которым будут рассчитываться те или иные показатели.

Инвестбанки, которые могут быть привлечены к организации сделок, определены постановлением правительства 2007 года. В список входят всего 4 собственно российские организации: ВТБ Капитал, ВЭБ Капитал, "Ренессанс Брокер" и "Российский аукционный дом". С иностранными инвестбанками такие сделки сегодня организовать почти невозможно из-за санкций.

С введением новшеств Минэкономразвития список потенциальных агентов по приватизации может быть расширен, уверена старший юрист адвокатского бюро А2 Мария Пономарева. Однако, уверена она, шансов у совсем небольших организаций стать агентами по-прежнему нет, поэтому в роли организаторов, скорее всего, будут выступать всё те же крупнейшие инвестиционные