Доллар вновь будет стоить 64 рубля?

7 марта. FINMARKET.RU - В феврале курс рубля достиг максимальных значений на начало 2017 г., констатировали аналитики "Сбербанк CIB". До конца года они ожидают постепенного и устойчивого ослабления рубля, пишут "Ведомости".

Объем валютных интервенций Минфина в апреле вновь увеличится до $100 млн в день, а негативный эффект от них будет наиболее заметен во 2-3-мI кварталах, поскольку поступления по счету текущих операций будут сезонно низкими, а объем покупок валюты должен увеличиться. Ранее Минфин объявил, что в период с 7 марта по 6 апреля сократит ежедневную покупку валюты в 2 раза по сравнению с февралем до 3,2 млрд руб., отмечают "Ведомости"

К концу года доллар будет стоить до 64 руб., ожидают в "Сбербанк CIB". Однако это мнение разделяют не все. Ранее президент ВТБ Андрей Костин предполагал, что покупка Минфином валюты не окажет серьезного влияния на колебание курсов, цена доллара к концу 2017 г. может составить 61–62 руб.

"Все зависит от того, на каком уровне будет цена на нефть. Этот фактор никуда не делся, и говорить однозначно о том, что доллар к рублю будет расти, я бы не стал", – говорит директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. В ближайший месяц, по его прогнозам, курс может вернуться к 60 руб. за доллар. В годовой перспективе покупка валюты Минфином может ослабить рубль на 5–10%, считает Романчук.

Главный экономист БКС Владимир Тихомиров полагает, что факторы, влияющие на рост рубля, лежат вне России: помимо нефтяных цен немалую роль играет геополитическая ситуация. "Если цены на нефть будут стабильны и ситуация в мире не преподнесет сюрпризов, то курс рубля останется в коридоре 58–60 руб. за доллар по итогам года", – прогнозирует Тихомиров.

На укреплении рубля в феврале сказался значительный приток иностранного капитала в ОФЗ. С учетом того что в течение этого года чистое привлечение по ОФЗ должно составить около 1 трлн руб., у рубля есть шансы чуть ослабнуть, – рассуждает руководитель отдела брокерских операций "Атона" Ярослав Подсеваткин. Кроме того, могут продолжиться словесные интервенции: чем больше будет накапливаться валюты, тем большее влияние они могут оказывать на курс рубля, полагает он. Судьбу рубля во многом сейчас решает изменение ключевой ставки ЦБ, а также ближайшее заседание ФРС 15 марта, указывает Подсеваткин. "Потенциальное снижение ключевой ставки ЦБ и неоднократное повышение ставки ФРС в этом году создадут дополнительное давление на рубль", – предостерегает он. Его прогноз – 60–62 руб. за доллар на ближайший месяц.

Действия Центробанка по ключевой ставке в самом деле достаточно серьезно влияют на курс рубля сейчас, согласен Тихомиров. "Для ЦБ сейчас главный приоритет – сдерживание инфляции, тогда как ослабление рубля приводит к увеличению инфляции и инфляционных ожиданий. Я думаю, и ЦБ, и Минфин постараются не допустить серьезного ослабления рубля в этом году", – заключает эксперт, цитируемый "Ведомостями".