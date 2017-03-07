Новый вид кибермошенничества

7 марта. FINMARKET.RU - В интернете набирает популярность новый вид мошенничества. Киберпреступники взламывают электронную почту граждан, находят письма с копиями паспортов и угрожают владельцам оформить на них кредит, если те не заплатят, пишет "Российская газета"

Сообщения о новом виде мошенничества стали все чаще мелькать на тематических форумах и в группах. Недобросовестные предприниматели скупают базы персональных данных старых форумов. Среди них отыскивают аккаунты халатных людей, что используют один пароль на всех интернет-ресурсах. К несчастью, таких россиян много.подбирают пароль к электронной почте и ищут письма с отсканированным паспортом владельца ящика. Именно так люди попадают на крючок вымогателей. Когда преступники находят нужные им данные, то связываются с хозяином документа и угрожают взять кредит, если тот им не заплатит.

Как отмечает профессор кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Иван Клепицкий, на основании копий документов возможно оформление кредитов и займов. Это связано с тем, что банки широко делегируют полномочия кредитным агентам, среди которых хватает людей, которые оформляют кредит по чужому паспорту.

"Для договора займа и кредитного договора необходима письменная форма и подпись заемщика. Но это не гарантирует защиты от мошенников. Подписи подделывают. При этом экспертиза не может дать категорическое заключение о том, кем выполнена подпись. Дают вероятностное заключение: подпись могла быть выполнена таким-то лицом. В любом случае в подобной ситуации будут проблемы и хлопоты", - пояснил профессор.

При подобном шантаже целесообразна замена паспорта во избежание рисков на будущее, ведь у мошенников остаются данные документа. Однако для этого нужны основания.

Пока что для защиты личных данных в Интернете есть два решения - не отправлять ничего важного по сети или подобрать надежный шифр для авторизации на различных ресурсах. Между тем не всегда есть возможность передать копию документа из рук в руки, да и большинство фирм просит присылать ксерокопии только через электронную почту.

А лучшим гарантом безопасности в сети считается правильное составление и использование паролей.

Но если шантажировать все-таки начали, лучше сразу обращаться в полицию. Проблема сама по себе не решится - банки могут взыскать несуществующий долг в суде.