Минюст определился с самозанятыми

7 марта. FINMARKET.RU - Минюст исполнил поручение Владимира Путина о юридическом определении понятия "самозанятый" — в правительство направлен доклад, который должен закрыть затянувшуюся дискуссию ведомств по этому поводу, сообщает "Коммерсантъ". Самозанятых Минюст определил как граждан, самостоятельно и систематически зарабатывающих на оказании услуг и выполнении работ для физических лиц. Такой гражданин не должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не может иметь наемных работников. Такое определение сильно сужает круг самозанятых — точный перечень видов их деятельности и список "пряников", которыми их будут выманивать из тени, будет определен позднее, пишет "Ъ", ознакомивщийся с докладом главы Минюста Александра Коновалова, направленного в правительство 28 февраля.

"Ъ" напоминает, что Минюст был определен главным исполнителем соответствующего поручения Владимира Путина. Сейчас тема работающих на себя граждан отражена в законодательстве лишь частично — в ноябре 2016 года Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс о двухлетних налоговых каникулах для трех категорий самозанятых: домработниц, нянь (сиделок) и репетиторов. Эта мера подана в качестве первого шага к "обелению" этой части населения, пока не платящей налогов со своих доходов.

Докладом Минюст подводит итог спорам о том, какими законами надо определить статус самозанятых. По мнению министерства, специальный закон принимать "нецелесообразно", поскольку он "не будет иметь самостоятельного предмета регулирования". Нужные критерии предлагается закрепить в законе "О занятости" (на этом настаивало Минэкономики). Итак, самозанятый — это "физическое лицо, самостоятельно осуществляющее на свой риск основанную на личном трудовом участии деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, направленную на систематическое получение прибыли". Он не может быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и иметь наемных работников.