Небольшим и региональным НПФ могут упростить регулирование

7 марта. FINMARKET.RU - Альянс негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) обратился в Банк России с инициативой введения особого регулирования для малых и региональных. Свое обращение с инициативой введения особого режима регулирования для фондов с активами менее 2 млрд руб. АНПФ направил в ЦБ в конце прошлой недели, пишет "Коммерсант"

Как сказано в документе, 95% от общего объема пенсионных резервов всех НПФ (1 трлн руб. на конец 2016 года) приходится на долю крупнейших фондов и их партнеров, прежде всего госкорпораций - РЖД, "Газпром" и других. "Средние и малые предприятия не заинтересованы в реализации программ с крупными корпоративными НПФ, они нуждаются в разработке специализированных продуктов и предоставлении расширенных возможностей контроля за размещением пенсионных средств",- подчеркивается в письме. "Малые фонды более договороспособны, ориентированы на предоставление оптимальных даже для небольшой компании-партнера условий", - подчеркивает президент НПФ "Империя" Алексей Морозов.

По состоянию на 30 сентября 2016 года, у 32 НПФ (из действующих на тот момент 80 фондов) размер имущества не превышал 2 млрд руб. Суммарные активы этих фондов немногим превышали 20 млрд руб., что составляло менее 1% от общих активов российских НПФ. При этом количество участников фонда было менее 330 тыс. человек, или чуть более 6% от общего количества участников НПФ.

Небольшим НПФ не потянуть расходы на выполнение повышающихся регуляторных требований к риск-менеджменту, капиталу (сейчас минимальные требования - 50 млн руб., с 2019 года - 150 млн руб.) и преобразованию в АО. Поэтому АНПФ просит для них особого режима регулирования: сохранения в форме некоммерческих организаций, сниженных требований к размеру капитала, совмещения сотрудниками функций риск-менеджмента, внутреннего контроля и комплаенс и т. д.

"Контроль за соблюдением малыми фондами дополнительных ограничений инвестиционной деятельности и раскрытием информации о составе собственников может быть возложен на СРО",- сказано в обращении АНПФ. Таким образом, ограниченная лицензия позволяет реализовать пенсионную программу с минимальными затратами. По словам президента АНПФ Сергея Белякова, в настоящий момент рассматриваются разные варианты ограничения возможностей НПФ в инвестировании - от радикального (только ОФЗ и депозиты в системообразующих банках) до более либерального (полная аналогия пенсионным накоплениям).