Банки и МФО могут обязать приглашать должников в суд

6 марта. FINMARKET.RU - Банкам и микрофинансовым организациям (МФО), возможно, придется потратиться нас заемщиками. Судебные разбирательства с теми из них, чей долг (по займам, кредиту или расписке) не превышает 500 тыс. руб., должны рассматриваться в порядке искового производства, с приглашением ответчика в суд, следует из поправок в Гражданско-процессуальный кодекс, пишут "Ведомости"

Сейчас такие дела рассматриваются в порядке приказного производства - судья выносит приказ в пятидневный срок со дня подачи заявления кредитором без судебного разбирательства. По закону должник имеет 10 дней, чтобы оспорить приказ, но зачастую ему не удается своевременно возразить из-за проживания не по месту прописки и накладок в работе почтовых отделений, сказано в пояснительной записке. Федеральная служба судебных приставов способна оперативно наложить арест на счета и запретить должнику выезд из страны, поэтому "гражданин оказывается в ситуации, когда имущество арестовано, сроки пропущены, его права нарушены". Заемщик находится в заведомо невыгодном положении, сказано в документе.

По долгам на сумму до 500 тыс. руб. закон предоставляет кредитору выбор способа защиты - предъявить иск или попросить суд выдать судебный приказ, поясняет партнер юридического бюро "Замоскворечье" Дмитрий Шевченко, обычно кредиторы выбирают второе. Срок исковой давности (три года по кредитным обязательствам) не препятствует выдаче судебного приказа, говорится в записке.

Системой приказов пользуются и мошенники, сказано в ней: мошенничество при выдаче займов, в том числе при выпуске виртуальных кредитных карт, расписок оборачивается для граждан тем, что они становятся должниками.

Однако взыскание с использованием судебного приказа невыгодно не только должнику, который фактически лишен права защищаться, но и кредитору, ведь судебный приказ может быть отменен по заявлению должника, отмечает Д.Шевченко.

Между тем практически все опрошенные МФО ("Е-заем", "Быстроденьги", МФК "Срочноденьги") оценили идею негативно. По оценкам гендиректора коллекторского Агентства судебного взыскания Максима Богомолова, вступление в силу закона, ограничивающего коллекторов, удвоит срок взыскания задолженности из-за нагрузки на судей и приставов. "По данным крупных розничных банков, с которыми мы обмениваемся информацией, возражают не более 7% должников, на случаи мошенничества, по нашим оценкам, приходится не более 0,5% договоров", - сказал он.

Идея с отменой судебных приказов может и не получить продолжения. "Представители Верховного суда в ходе одного из недавних круглых столов ориентировалина более активное использование судебных приказов. Поэтому даже в случае принятия данного законопроекта его практическая реализация вызывает определенные вопросы - судебная практика моментально измениться не может", - констатирует юридический директор "Почта банка" Наталия Скрипченко.