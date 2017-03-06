Под снос в Москве могут попасть и девятиэтажки

6 марта. FINMARKET.RU - О готовящейся программе сноса хрущевок мэр Москвы Сергей Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля. Это самый масштабный проект С.Собянина за время руководства городом. Он собирается снести 25 млн кв. м устаревшего жилья, переселив в современные1,6 млн человек.

На первых порах дома будут расселяться за счет бюджета, без привлечения инвесторов, рассказали "Ведомостям" несколько московских и федеральных чиновников. "Собянин хочет оставить большой след в истории Москвы, он искренне верит в программу, и у него есть желание реконструировать кварталы пятиэтажек, переселив людей в комфортное жилье так, чтобы все были довольны, - рассказывает один из московских чиновников. - Принципиальная позиция - жителей переселять в те же районы с минимальным коэффициентом уплотнения, со строительством детских садов, школ, благоустройством парков".

Проект требует огромных затрат, признавал Собянин. На встрече с президентом Собянин уточнил, что на запуск программы деньги у города есть.уже решила выделить на реализацию программы 300 млрд руб. - по 100 млрд руб. ежегодно, говорит другой столичный чиновник. В 2016 г. Москва получила рекордный доход - 1,852 трлн руб. при расходах 1,736 трлн. Доходы превысили и все ожидания, и бюджетные проектировки (город планировал получить 1,666 трлн руб.), объясняет аналитик S&P Екатерина Ермоленко. Тем не менее на 2017 г. московские власти заложили рекордный дефицит в 218 млрд руб. (11% доходов). Он увеличивается главным образом из-за роста капитальных расходов - Москва планирует потратиться на городское строительство: в 2017 г. инвестиции увеличатся более чем на 15% по сравнению с 2016 г. и достигнут 484 млрд руб.

Близкий к мэрии человек утверждает, что с учетом очередников только для переселения граждан понадобится не менее 30 млн кв. м нового жилья.

На месте снесенных за последние 20 лет хрущевок Москва построила в 3 раза больше жилья

Точного ответа на вопрос, что именно пойдет в Москве под, пока нет и не будет еще несколько месяцев. Но принцип выбора уже понятен. По предварительным оценкам, в новую программу может попасть около 8000 домов, сообщал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. При этом, по данным префектур ("Ведомости" ознакомились с ними), типовых пятиэтажных домов, построенных с 1958 г. до конца 1970-х, в городе сейчас около 7000. Власти готовы сносить не только эти дома, говорят чиновники. В Москве насчитывается 560 кварталов со старыми пятиэтажками. Принцип расселения и сноса будет именно квартальный, сказал сотрудник мэрии. Если, например, в выбранном квартале окажутся панельные девятиэтажки, то их тоже могут снести, продолжает собеседник "Ведомостей". Источник в мэрии также подтвердил это.

Сейчас в правительстве Москвы совещания по поводу новой программы сноса идут практически в режиме нон-стоп, в том числе определяются кварталы, которые будут реконструироваться в первую очередь. Выбрать их планируется к сентябрю, рассказал другой сотрудник мэрии. Главное условие для того, чтобы квартал попал под снос, - согласие жителей, убеждает собеседник "Ведомостей".