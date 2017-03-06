Вопрос о дивидендах для госкомпаний будет решаться в индивидуальном порядке

6 марта. FINMARKET.RU - Минфин не первый год для пополнения бюджетных доходов пытается мотивироватьплатить больше дивидендов. В прошлом году из-за сложной ситуации с госбюджетом ведомству удалось убедить премьер-министра Дмитрия Медведева выпустить специальную директиву о единой планке. А с 1 января этого года вернулся прежний порядок уплаты - 25% от прибыли.

"В этом году вопрос о дивидендах будет решаться в индивидуальном порядке с компаниями, - рассказал "Известиям" осведомленный федеральный чиновник. - Практика прошлого года оказалась не совсем эффективной: компании торговались, хитрили и жаловались президенту".

В России по большому счету всего десяток крупнейших плательщиков дивидендов, и согласовывать с нимитрудно из-за их огромного лоббистского влияния и политического веса. Важнейшие вопросы с ними всё равно приходится решать в индивидуальном порядке, добавил другой собеседник газеты.

- Это не значит, что нельзя получить от них больше дивидендов - надо просто лучше готовиться, - уверен федеральный чиновник.

По его словам, в этом году, помимо "ритуальной" рассылки писем Росимущества в госкомпании с просьбой указать размер дивидендов, в правительстве хотят сыграть на опережение. Чтобы крупнейшие бизнесмены не пришли к президенту с жалобами на Минфин и правительство, в Белом доме в первом приближении уже разработали формулу, с помощью которой можно оценить, сколько компания реально может отдать в бюджет.

"Если у компании не такая большая инвестпрограмма, но при этом огромные резервы и нераспределенная прибыль прошлых лет, то понятно - она может заплатить больше, чем 25%", - пояснил федеральный чиновник.

С итоговыми расчетами чиновники хотят прийти к президенту и получить разрешение на предметный диалог с компаниями.

Ситуация в этом году технически осложняется тем, что бюджет-2017 исходит из перечисления компаниями 50% прибыли государству, а закон обязывает их перечислить лишь 25%. Закон о бюджете предполагает, что 483 млрд рублей поступят в качестве дивидендов в этом году.

"Проект распоряжения правительства, предусматривающий конкретизацию определения расчетной базы для начисления дивидендов, в настоящее время разработан и проходит процедуру согласования", - сообщила "Известиям" официальный представитель Минэкономразвития Елена Лашкина.

Представитель МЭР подтвердила, что конкретные дивидендные решения будут приниматься "с учетом результатов анализа в разрезе каждой компании с госучастием согласно отраслевой специфике, с учетом их инвестиционных программ, долгосрочных программ развития, бизнес-планов".

Если правительство пойдет на индивидуальный порядок определения дивидендов, значит, госкомпании победили, уверен генеральный директор "Креон Энерджи" Санджар Тургунов. Индивидуальный порядок определения размеров дивидендов - это ровно то, чего госкомпании давно добиваются, отметил он..