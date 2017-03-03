Почтовым нелегалам поставят заслон

3 марта. FINMARKET.RU - В России будет введен новый порядок для отправки писем без марок. Уже с 1 сентября не все конверты со штампами франкировальных машин, которые засчитываются как наклеенная марка, дойдут до адресатов.

Значительная доля почты в РФ распространяется без марок - вместо нее на конверте ставится штемпель франкировальной машины. Это автоматическое устройство используют организации с большим объемом корреспонденции. Однако часто оттиски подделывают, а миллионы писем почтальоны носят бесплатно. Так вот с 1 сентября такая схема перестанет работать, пишет "Российская газета"

"По имеющимся экспертным оценкам, потери "Почты России" от пересылки неучтенной и неоплаченной письменной корреспонденции, так называемой "серой почты", составляют порядка 7 млрд рублей в год, - отметил замминистра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев. - Примерно половина этого объема приходится на поддельные почтовые марки, другая половина - на поддельные франкировальные оттиски. Новый приказ Минкомсвязи, предусматривающий переход на использование франкировальных машин, подключенных к единой электронной системе "Почты России", - это серьезный шаг в борьбе с "серой почтой".

Новый порядок позволит исключить нанесение поддельных государственных знаков почтовой оплаты, а также организовать надлежащий контроль и учет со стороны предприятия за отфранкированной письменной корреспонденцией.

По словам заместителя гендиректора ФГУП "Почта России" Инессы Галактионовой, сегодня только 10% всех франкировальных машин находятся у "Почты России", остальные - у сторонних организаций, что не позволяет отслеживать подлинность оттисков штемпелей.

"Почтой России" была проведена соответствующая работа с основными пользователями франкировальных машин для обеспечения планового перехода на новый порядок франкирования. У организаций есть выбор: работать на собственном оборудовании, арендовать его или воспользоваться услугами по франкированию у "Почты России", - пояснил замминистра.

В документе Минкомсвязи прописано, что оттиск клише современных франкировальных машин должен быть синего цвета (в настоящее время используют как синие, так и красные оттиски старого образца), а также содержать переменный двумерный код.

В случае нарушения установленных требований при применении франкировальных машин, организация федеральной почтовой связи не осуществляет прием и пересылку отфранкированных почтовых отправлений до устранения допущенных нарушений.