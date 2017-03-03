Потребители переходят с газировки на воду

3 марта. FINMARKET.RU - Продажи безалкогольных напитков в России сократились на 1,2% в натуральном выражении с декабря 2015 г. по ноябрь 2016 г., пишут "Ведомости", приводя данные исследования аналитиков Nielsen. Падение замедлилось год к году почти вдвое, отмечают они. О небольшом снижении продаж за 2016 г. сообщает в февральском отчете и Euromonitor (-0,8%). Продажи в прошлом году и правда снижались, но меньшими темпами, согласен президент Союза производителей безалкогольных напитков Дмитрий Петров. По его данным, падение хоть и замедлилось, но по некоторым видам напитков достигало 7–10%.

Рынок поддержали продажи воды и кваса, а спрос на сладкую газировку и соки продолжил сокращаться, объясняется в отчете Nielsen. Минеральная вода – основная категория на рынке безалкогольных напитков, на нее в последние два года приходится более 40% продаж, по данным Nielsen. За 2016 г. продажи воды в натуральном выражении выросли на 4,3%, тогда как годом ранее падали. Продажи кваса тоже вернулись к росту (+2%).

Потребители считают, что эти два продукта связаны со здоровым образом жизни, поэтому употребляют их больше, поясняет директор по работе с глобальными компаниями "Nielsen Россия" Марина Лапенкова. Цены на квас и воду остаются привлекательными в сравнении с другими напитками, говорит представитель Nielsen: литр минеральной воды в 2016 г. стоил около 23 руб., кваса – 20 руб. К тому же ритейлеры активно продвигают частные марки воды и кваса, добавляет Лапенкова.

Однаконекоторых видов напитков даже ускорило падение в прошлом году, отмечают аналитики Nielsen. Так, продажи газированных напитков, в том числе лимонадов и напитков типа колы, просели на 4,3%, хотя в 2015 г. не росли, но и не падали. Похожая ситуация и на рынке соков: сокращение их продаж ускорилось с 6,8 до 8%. Потребители продолжают экономить: реже делают покупки, выбирают упаковку поменьше и товары по промоакциям, объясняет менеджер одного из производителей безалкогольных напитков. Литр сока стоил в прошлом году 61 руб., газировки – 43 руб., по данным Nielsen. Важную роль сыграло и более холодное лето в 2016 г., добавляет другой производитель напитков. Кроме того, соки и газировка – продукт не первой необходимости, потребители легко отказываются от него, поясняет другой участник рынка.

В 2017 г. продажи будут сокращаться медленнее, а продажи соков начнут интенсивно восстанавливаться, полагает один из производителей. Другой надеется на стабилизацию рынка. Быстрее всего будут расти продажи кваса, прогнозирует Euromonitor.