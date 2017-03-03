Социальным НКО упростят жизнь

3 марта. FINMARKET.RU - Минтрудподготовил проект постановления правительства, которым вносятся изменения в правила предоставления субсидий из федерального бюджета на господдержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций (НКО). В нем говорится, что средства, предоставляемые из федерального бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не подлежат казначейскому сопровождению.

Таким образом, они будут поступать напрямую на банковские счета этих организаций. Речь в постановлении идет лишь о тех деньгах, которые перечисляютсяпо линии Минтруда и Минздрава России, пишет "Российская газета"

Как пояснил "РГ" проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, уже много лет в России существует практика господдержки общественно значимых некоммерческих организаций, правда, не всех, а включенных в отдельный, утвержденный законодательством список. В него входят такие организации, как "Боевое братство", "Ассоциация волонтерских центров", Фонд "Центр защиты прав граждан", "Союз женщин России", союз "Федерация Независимых Профсоюзов России", различные общества инвалидов и другие.

Деньги, которые перечисляет им государство, организация может потратить только целевым образом - на то, на что она их получила. Сейчас все финансовые действия таких организаций проходят через казначейство, где они должны были открыть свои счета, продолжает эксперт. Это делалось для полной прозрачности расходования бюджетных денег.

Но платежи через казначейство проходят дольше, чем через обычные банки. Кроме того, общественные организации разбросаны по стране, проводить все финансовые операции через казначейство для них часто очень неудобно с территориальной точки зрения. Таким образом, перечисление средств сразу на банковские счета, минуя казначейство, значительно упростит им жизнь и в плане получения денег от государства, и в плане управления ими.

По словам А.Сафонова, новая система вовсе не означает ослабление контроля государства. Организациям по-прежнему придется отчитываться за каждый потраченный бюджетный рубль, предоставляя контролирующим инстанциям договоры, во исполнение которых осуществлялись платежи, платежные документы.

Всего в этом году деньги получат 27 некоммерческих организаций на общую сумму 1,4 млрд рублей.