3 марта. FINMARKET.RU - В системе госзакупок кризис: только 61% федеральных и региональных заказчиков утвердили планы и планы-графики, без которых проводить закупки нельзя, рассказал замминистра экономразвития Евгений Елин – 74 500 заказчиков не смогли приступить к размещению контрактов. Всего организаций-госзаказчиков 280 828, но закупал в 2016 г. только 190 171 заказчик (данные Минэкономразвития), пишут "Ведомости".

Закупки вообще не шли весь январь – невозможно было внести изменения в планы-графики, рассказал Игорь Лебедев из Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, проблему решили только в феврале. В начале года планы не могли разместить в Единой информационной системе более 180 000 закупщиков, писал месяц назад Елин первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Представитель секретариата Шувалова подтвердил "Ведомостям" получение письма, но от комментариев отказался.

Есть положительная динамика, не согласен замруководителя казначейства Сергей Гуральников: в системе опубликовано 120% извещений от аналогичного периода прошлого года.

Надо закупить пять пожарных машин, а закупку не провести – невозможно изменить план-график, жалуется зампред комитета по управлению госимуществом Карелии Елена Игнатенкова.

Причина – дополнительное регулирование, объясняет Елин. С 2017 г. введен казначейский контроль, теперь надо сопоставить шесть видов информации о закупке – планы, планы-графики, извещения и т. д., говорит директор департамента Минэкономразвития Максим Чемерисов: у 3,3 млн контрактов это можно сделать только автоматически, но автоматизировать это не удалось. Сложности возникают при создании и планов, которые с 2017 г. должны быть трехлетними, и планов-графиков, которые делаются на год, сказано в письме Шувалову.

Каждое изменение планов требует не менее пяти согласований для региональных заказчиков, писал Елин. Контроль носит блокирующий характер, объяснил Чемерисов: пока документ не проверен, его нельзя разместить в информационной системе.

Надо внести изменения в постановление правительства и снять блокирующий характер казначейского контроля, предлагал Елин в письме. Минфин также предложил правительству приостановить обязательный казначейский контроль за госзаказом до 1 января 2019 г., рассказывал "Ведомостям" федеральный чиновник.

А позже надо внести изменения в сам закон о госзакупках, сократив втрое казначейский контроль: оставить проверку информации в извещениях о закупках и информации, которая попадает в реестр контрактов, предлагал в письме Елин. Первое важно проверять на соответствие финансовым обязательствам.