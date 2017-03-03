Налоговый маневр не поможет выводу бизнеса из тени - Голикова

3 марта. FINMARKET.RU - В России предложение об уравнивании ставок социальных взносов и НДС, которое приписывают министру экономического развития Максиму Орешкину, не поможет обелить зарплаты. Об этом "Известиям" заявила глава Счетной палаты Татьяна

Предложение снизить ставку страховых взносов во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования) с 30% до 21% и одновременно поднять НДС с нынешних 18% до 21% может разбалансировать систему соцстрахования на долгое время, опасается Т.Голикова. Она сомневается, что федеральный бюджет сможет просубсидировать выпадающие поступления фондов за счет увеличения НДС. Глава СП считает, что налоговый маневр 21/21 не поможет обелить зарплаты.

По мнению Т.Голиковой, для обеления зарплат нужен не налоговый маневр, а другие изменения, в первую очередь в системе соцстрахования, но связанные не только с размером ставок. Т.Голикова уверена, что нужно вначале определиться, стоит ли перекладывать некоторую часть страховых взносов с работодателей на работников. Она подчеркнула, что сегодня население платит за медицину и образование, но это скрытые платежи, которые "мы не видим".

Глава Счетной палаты поддержала позицию Минфина, социального блока и ряда экспертов, которые ранее увидели в налоговом маневре 21/21 серьезные риски.

В пресс-службе Минтруда "Известиям" сообщили, что снижение тарифов страховых взносов "навряд ли поможет обелить зарплаты, но точно увеличит трансферты из федерального бюджета во внебюджетные фонды и отрицательно скажется на правах граждан, в том числе пенсионных".

" Утверждать, что работодатели уходят в тень по причине текущего уровня тарифов страховых взносов, нельзя, - уверен представитель Минтруда. - Нелегальная занятость в основном сосредоточена в строительстве, торговле и бытовом обслуживании, сельском хозяйстве. В этих сферах присутствуют наличные расчеты, и организации в принципе уклоняются ото всех обязательных платежей, включая налоги".

Если налоговый маневр 21/21 всё же найдет поддержку в правительстве, то вступит в силу не ранее 2019 года, поскольку президент Владимир Путин ввел мораторий на изменение налогов до 2018 года. В текущем месяце предложения по изменению налогообложения могут быть включены в промежуточный вариант плана действий правительства по повышению темпов роста российской экономики на 2017-2025 годы, а в мае уже войдет в итоговый доклад.