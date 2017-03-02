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02 марта 2017 года 10:37
Ради "экономики роста" Борис Титов готов стать соперником Путина
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Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
2 марта. FINMARKET.RU - Отказ от политики плавающего курса рубля, эмиссия, заем у населения, а также рост дефицита бюджета и увеличение госдолга дадут экономике 5,5 трлн руб., которые можно будет направить на различные проекты, говорится в презентации стратегии роста Столыпинского клуба, на которую ссылаются "Ведомости". Главная задача – перейти от макроэкономической стабилизации к стабильному росту, пишут авторы документа. Предлагаемые меры позволят удвоить ВВП к 2035 г., верят они, "а при реализации всего потенциала российской экономики – утроить". Разработать стратегию роста в качестве альтернативы концепции ЦСР Алексея Кудрина в июле поручил президент Владимир Путин по просьбе своего помощника Андрея Белоусова. В мае за внимание президента будут бороться три стратегии. А ради продвижения стратегии роста председатель Столыпинского клуба Борис Титов готов участвовать в президентских выборах: "Шансы победить в борьбе очень небольшие, вернее мизерные. Участие в президентской кампании – это возможность прежде всего еще раз сказать, что нам нужна экономика роста". Правительству и Центробанку уже в 2017–2018 гг. авторы стратегии советуют закачать в экономику 1,5–1,7 трлн руб. Еще 450 млрд руб. потребуются на создание банка плохих долгов и почти 350 млрд – на рефинансирование ЦБ банков под проекты. Для запуска инвестиционного процесса государство должно содействовать реализации как минимум 100 якорных проектов. Стимулирование спроса и производств обойдется еще в 520 млрд руб. Есть в стратегии роста и налоговые предложения (в основном льготы), и идеи по ослаблению административного давления на бизнес , и еще много всяких рекомендаций. Это движение в бюджетный кризис, оценивает Наталия Орлова из Альфа-банка: программа исходит из логики, что все проблемы в экономике связаны с нехваткой денег, но дело не в деньгах, а в нехватке рентабельных проектов. О том, что бизнес-омбудсмен Борис Титов завершил полуторагодовую работу над "Стратегией роста" — документ вчера был отправлен президенту Владимиру Путину, пишет и "Коммерсантъ". Главный публичный KPI стратегии — 35 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2035 году и удвоение или даже утроение ВВП, отмечает газета. Документ, несмотря на его максимальное приближение к правительственным разработкам, по идеологии мало отличается от его версий 2015-2016 годов и является скорее артефактом политической борьбы. Впрочем, пишет "Ъ", вопрос о его участии в президентских выборах будет решаться на партийной конференции в мае. Но цель возможного участия — не победа, а "возможность прежде всего еще раз сказать, что нам нужна экономика роста".
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