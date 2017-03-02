Работу в этом году найти будет проще

2 марта. FINMARKET.RU - В начале годанеожиданно выросла с 5,3 до 5,6%, но этот всплеск полностью объясняется сезонными факторами и не изменит сложившегося баланса на рынке труда, уверены в Минтруде и экспертном сообществе. По оценкам специалистов HR, найти работу в 2017 году будет проще, чем в прошлом, пишут "Известия".

Представитель Минтруда сообщил "Известиям", что январский показатель не меняет взгляды ведомства в целом на год.

"Что касается прогноза по уровню безработицы на 2017 год, то, по нашим оценкам, он составит порядка 5,5–5,6%, что соответствует уровню прошлого года", — консервативны в ведомстве.

В свою очередь, в Минэкономразвития отмечают, что в целом ситуация на рынке труда остается стабильной, уровень безработицы с исключением сезонного фактора будет в течение года находиться в диапазоне 5,3–5,5%.

Экономисты отмечают, что занятость сама по себе не является решающим экономическим показателем.

"Важно понимать, что чем выше занятость, тем больше у населения доходов. Первое снижает потенциал для роста ВВП, второе давит на инфляцию. Но в сегодняшних условиях угрозы для инфляции нет, — уверен главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. — Экономика страны находится не на пике, а на выходе из спада, поэтому проблемы инфляции нет. Она возникнет, когда спрос будет серьезно превышать предложение на рынке труда".

Если предположить, что пик занятости будет достигнут и главным риском станет ускорение инфляции на фоне роста потребительской активности, тогда Банку России придется искать меры, направленные на сдерживание роста ценового давления, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. По ее мнению, если принять во внимание прогнозы по снижению доли трудоспособного населения, то ситуация сгладится и без дополнительных мер.

Минэкономразвития прогнозирует устойчивую динамику численности занятых на ближайшие три года. По оценке ведомства, в 2019 году этот показатель даже снизится на 1% в сравнении с 2015-м, что прежде всего обусловлено демографией. По оценке как социального, так и экономического блока правительства, в среднесрочной перспективе ситуация на рынке труда будет оставаться стабильной.