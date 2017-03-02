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02 марта 2017 года 09:42
Выдачу микрозаймов в одни руки ограничат
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Артем Коротаев/ТАСС
2 марта. FINMARKET.RU - Микрокредиторам запретят выдавать большое количество "займов до зарплаты" в одни руки. В течение двух недель Банк России и участники микрофинансового сектора должны окончательно определиться с параметрами новых ограничений, которые будут действовать на этом рынке, пишет "Российская газета". "Число займов до зарплаты, которые может получить один заемщик, вряд ли может превышать количество зарплат. Принимая решение о конкретном количественном ограничении, мы будем ориентироваться именно на этот принцип", - уточнил руководитель службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Михаил Мамута. Как отмечает М.Мамута, введение ограничений отсечет часть заемщиков от займов, но это правильно. "Если ты неплатежеспособен, беря очередной заем, ты проблему не решаешь, а усугубляешь", - заметил он. Новые меры, призванные оградить граждан от попадания в долговую яму, будут заложены в базовые стандарты работы МФО. Их сейчас вырабатывают саморегулируемые организации (СРО) микрофинансового рынка, следуя требованиям Банка России. Документ будет обязателен для исполнения всеми компаниями. При этом ограничения по количеству выдаваемых займов, возможно, вступят в силу не сразу. С Банком России обсуждается возможность введения переходного периода, рассказал "РГ" замдиректора СРО "МиР" Андрей Паранич. По словам начальника Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБР Ильи Кочеткова, в реестре Банка России осталось 2484 микрофинансовые организации. За прошлый год число МФО сократилось на 28%. Портфель займов МФО при этом вырос на 22%, а общее количество заемщиков только по данным на конец 3-го квартала 2016 года увеличилось на 40%. "Можно сделать вывод, что "чистка" микрофинансового рынка никак не сказалась на спросе на услуги МФО со стороны населения и бизнеса и доступности этих услуг", - подчеркнул И.Кочетков. Банк России, стремясь, чтобы на микрофинансовом рынке, как и на банковском, остались только добросовестные игроки, уже принял серьезные меры для защиты прав потребителей, которые пользуются услугами МФО. Однако есть еще нелегальные кредиторы, которые кредитуют в подворотне, "размножаются" объявлениями на столбах и заборах, не сдают никакой отчетности и не подчиняются никаким требованиям. И их массовой зачистки не произошло. Как признает И.Кочетков, выявление нелегальных кредиторов процесс очень сложный. По его словам, в прошлом году было выявлено около 1400 нелегальных кредиторов. "Сейчас во взаимодействии с "Яндексом" планируем запустить систему, которая будет "выхватывать" нелегальных кредиторов из всего пространства Интернета, включая поисковые системы и социальные сети", - сказал И.Кочетков.
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Ключевые слова: РФ, микрокредиты, выдача, ограничения
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