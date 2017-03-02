Выдачу микрозаймов в одни руки ограничат

2 марта. FINMARKET.RU - Микрокредиторам запретят выдавать большое количество "займов до зарплаты" в одни руки. В течение двух недель

Банк России и участники микрофинансового сектора должны окончательно определиться с параметрами новых ограничений, которые будут действовать на этом рынке, пишет "Российская газета"

"Число займов до зарплаты, которые может получить один заемщик, вряд ли может превышать количество зарплат. Принимая решение о конкретном количественном ограничении, мы будем ориентироваться именно на этот принцип", - уточнил руководитель службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Михаил Мамута.

Как отмечает М.Мамута, введение ограничений отсечет часть заемщиков от займов, но это правильно. "Если ты неплатежеспособен, беря очередной заем, ты проблему не решаешь, а усугубляешь", - заметил он.

Новые меры, призванные оградить граждан от попадания в долговую яму, будут заложены в базовые стандарты работы МФО. Их сейчас вырабатывают саморегулируемые организации (СРО) микрофинансового рынка, следуя требованиям Банка России.

Документ будет обязателен для исполнения всеми компаниями. При этомпо количеству выдаваемых займов, возможно, вступят в силу не сразу. С Банком России обсуждается возможность введения переходного периода, рассказал "РГ" замдиректора СРО "МиР" Андрей Паранич.

По словам начальника Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБР Ильи Кочеткова, в реестре Банка России осталось 2484 микрофинансовые организации. За прошлый год число МФО сократилось на 28%.

Портфель займов МФО при этом вырос на 22%, а общее количество заемщиков только по данным на конец 3-го квартала 2016 года увеличилось на 40%. "Можно сделать вывод, что "чистка" микрофинансового рынка никак не сказалась на спросе на услуги МФО со стороны населения и бизнеса и доступности этих услуг", - подчеркнул И.Кочетков.

Банк России, стремясь, чтобы на микрофинансовом рынке, как и на банковском, остались только добросовестные игроки, уже принял серьезные меры для защиты прав потребителей, которые пользуются услугами МФО. Однако есть еще нелегальные кредиторы, которые кредитуют в подворотне, "размножаются" объявлениями на столбах и заборах, не сдают никакой отчетности и не подчиняются никаким требованиям. И их массовой зачистки не произошло.

Как признает И.Кочетков, выявление нелегальных кредиторов процесс очень сложный. По его словам, в прошлом году было выявлено около 1400 нелегальных кредиторов. "Сейчас во взаимодействии с "Яндексом" планируем запустить систему, которая будет "выхватывать" нелегальных кредиторов из всего пространства Интернета, включая поисковые системы и социальные сети", - сказал И.Кочетков.