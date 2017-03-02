Некачественное топливо найдено на каждой восьмой АЗС

2 марта. FINMARKET.RU - Активная борьба с продавцами некачественного бензина и дизтоплива, начатая в 2015 году, сократила число случаев продажи насуррогата, пишет "Коммерсантъ". Но, по данным Росстандарта, различные нарушения и в 2016 году были обнаружены на 18% российских заправок, причем 12% АЗС торговали топливом с нарушениями физико-химических свойств, то есть, по сути, фальсификатом. Ведомства и крупные нефтекомпании видят решение проблемы в ужесточении контроля — в частности, во введении оборотных штрафов за продажу фальсификата или в более тщательной проверке нефтебаз, откуда в основном и выходят суррогаты.

В Росстандарте прошло первое заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту нефтепродуктов, рассказали источники "Ъ". Согласно презентации ведомства, на которую ссылается газета, уровень нарушений на АЗС в 2016 году оказался самым низким за последние пять лет — 18% (проверено 1536 заправок). В 2015 году этот показатель был рекордно высоким — 42,5%. При этомс нарушениями физико-химических свойств (суррогат) было найдено на 12% заправок. Уровень нарушений на нефтебазах составил в прошлом году 21,5% против 40% годом ранее.

По разным оценкам, годовой оборот контрафактного топлива может достигать в РФ 10 млн тонн (прогнозы выпуска на 2017 год — 39,8 млн тонн бензина и более 70 млн тонн дизтоплива). Гендиректор "Газпромнефть-Лаборатории" Виктор Чуяков считает, что наиболее критична ситуация с дизтопливом. "По нашим оценкам, в среднем по РФ доля суррогата в этом сегменте достигает 25-30%, в отдельных регионах она может быть выше вдвое и даже втрое", — говорит он.

В феврале проблему суррогата отмечало и агентство "Аналитика товарных рынков". Его генеральный директор Михаил Турукалов пояснил "Ъ", что на фоне низкой маржи реализации бензина в рознице некоторые продавцы ищут способ ее повысить, что влечет рост объемов некачественного топлива на рынке.