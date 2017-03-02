Операции банковских клиентов не проходят автоматическую проверку

2 марта. FINMARKET.RU - Попытки банков автоматизировать процессы выявления подозрительных операций клиентов привели к росту жалоб на массовые блокировки счетов из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, пишет "Коммерсантъ". По информации издания, более 80% жалоб поступает в отношении Сбербанка, который выступил пионером в процессе централизации таких проверок. В перспективе с этой проблемой столкнутся и клиенты других банков, предупреждают участники рынка.

Жалобы на незаконные блокировки счетов появились на сайте banki.ru. Собеседник "Ъ "в Росфинмониторинге подтвердил рост жалоб физлиц на блокировки счетов со ссылкой на закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (закон 115-ФЗ). "Жалоб действительно стало намного больше, и около 80% всех обращений — от клиентов Сбербанка",— отметил собеседник "Ъ". При этом работа с подобными жалобами не относится к полномочиям Росфинмониторинга, жалобы перенаправляются в ЦБ, но работа с ними занимает много времени, пояснил он.

В основном клиенты жалуются на три проблемы:карт при внесении или снятии крупных сумм либо переводах на счет клиента или третьему лицу. По словам клиентов, банк просит предоставить пояснения и копии документов, подтверждающие источник поступления денежных средств. Срок рассмотрения документов — два-пять рабочих дней, но после рассмотрения банк может принять отрицательное решение о разблокировке счета с формулировкой, что "документы не объясняют экономического смысла операций". Согласно требованиям антиотмывочного закона (115-ФЗ), обязательному контролю подлежат операции на сумму от 600 тыс. руб., но банк вправе приостановить или заблокировать трансакцию и на меньшую сумму при возникновении подозрений и запросить документы о происхождении средств или цель сделки.

Лидерство Сбербанка в количестве жалоб отчасти связано с его доминированием на рынке. "На Сбербанк приходится порядка 65% рынка подобных платежей",— отмечает зампред правления Абсолют-банка Татьяна Ушкова. Однако резкий рост жалоб эксперты связывают именно с автоматизацией процессов в банке. "Рост жалоб клиентов Сбербанка напрямую связан с происходящей сейчас автоматизацией процессов комплаенс в банке и их централизацией",— отмечает представитель АРБ Алексей Тимошкин. "Мы поэтапно переводили контроль за операциями в центр комплаенса в Санкт-Петербурге, и сегодня проверка всех операций клиентов идет через него,— пояснила зампред Сбербанка Белла Златкис.— Централизация и автоматизация процессов в разы снизила расходы на проверку трансакций, проходящих через банк".