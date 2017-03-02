ЦБ сдал в прокуратуру почти тысячу "черных кредиторов"

2 марта. FINMARKET.RU -Центробанк продолжает планомерное ужесточение борьбы с недобросовестными участниками финансовых рынков. В этой битве регулятор последовательно выводит с рынка криминальных и схожих с ними игроков. ЦБ в прошлом году выявил вдвое больше организаций, занимающихся нелегальным потребительским кредитованием, чем в 2015 году. Информация об этих 965 компаниях, предположительно осуществлявших нелегальную деятельность по предоставлению потребительских займов, была передана в Генпрокуратуру, рассказали "Известиям" в Центробанке.

Как рассказали "Известиям»"в Банке России, в 2015 году подозрительных кредиторов было выявлено вдвое меньше — 430.

Кроме того, в прошлом году ЦБ направил в Генпрокуратуру 96 обращений по 84 банкам с сомнительной деятельностью, в 2015 году было 65 обращений по 62 банкам, отметили в Центробанке.

Там подчеркнули, что одно из важнейших условий "обеления" финансовых рынков — это повышение неотвратимости наказания для нарушителей закона. При этом нельзя забывать и о скорости реагирования на деятельность подозрительных финансистов, добавили в Центробанке.

В Уголовном кодексе предусмотрено наказание за незаконную банковскую деятельность. За другие виды нелегальной активности на финансовом рынке наказаний пока не предусмотрено, в связи с чем регулятор и Минфин задумались о введении уголовного наказания и за незаконную микрофинансовую деятельность. Сейчас за нее грозит штраф в размере 50 тыс. рублей.

Несмотря на карательные меры, "черные кредиторы" найдут способы незаконного обогащения, предупреждают эксперты. Данные о количестве переданных дел в Генпрокуратуру — это лишь верхушка айсберга, только то, что официально зарегистрировано. Реальный масштаб бедствия гораздо больше, уверен аналитик "Алор Брокер" Кирилл Яковенко.