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02 марта 2017 года 08:38
ЦБ сдал в прокуратуру почти тысячу "черных кредиторов"
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Дмитрий Рогулин/ТАСС
2 марта. FINMARKET.RU -Центробанк продолжает планомерное ужесточение борьбы с недобросовестными участниками финансовых рынков. В этой битве регулятор последовательно выводит с рынка криминальных и схожих с ними игроков. ЦБ в прошлом году выявил вдвое больше организаций, занимающихся нелегальным потребительским кредитованием, чем в 2015 году. Информация об этих 965 компаниях, предположительно осуществлявших нелегальную деятельность по предоставлению потребительских займов, была передана в Генпрокуратуру, рассказали "Известиям" в Центробанке. Как рассказали "Известиям»"в Банке России, в 2015 году подозрительных кредиторов было выявлено вдвое меньше — 430. Кроме того, в прошлом году ЦБ направил в Генпрокуратуру 96 обращений по 84 банкам с сомнительной деятельностью, в 2015 году было 65 обращений по 62 банкам, отметили в Центробанке. Там подчеркнули, что одно из важнейших условий "обеления" финансовых рынков — это повышение неотвратимости наказания для нарушителей закона. При этом нельзя забывать и о скорости реагирования на деятельность подозрительных финансистов, добавили в Центробанке. В Уголовном кодексе предусмотрено наказание за незаконную банковскую деятельность. За другие виды нелегальной активности на финансовом рынке наказаний пока не предусмотрено, в связи с чем регулятор и Минфин задумались о введении уголовного наказания и за незаконную микрофинансовую деятельность. Сейчас за нее грозит штраф в размере 50 тыс. рублей. Несмотря на карательные меры, "черные кредиторы" найдут способы незаконного обогащения, предупреждают эксперты. Данные о количестве переданных дел в Генпрокуратуру — это лишь верхушка айсберга, только то, что официально зарегистрировано. Реальный масштаб бедствия гораздо больше, уверен аналитик "Алор Брокер" Кирилл Яковенко.
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Ключевые слова: Россия, ростовщики, мошенники
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