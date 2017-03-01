Банкиры пожаловались на проблемы с выдачей ипотеки

1 марта. FINMARKET.RU - Объединение кадастра недвижимости и реестра прав на нее затруднило банкам доступ к данным о квартирах и создалос выдачей ипотеки. Как говорится в письме Ассоциации российских банков (АРБ) руководителю Росреестра Виктории Абрамченко, банкам стало сложнее выдавать ипотеку из-за проблем с Единым государственным реестром недвижимости (ЕГРН).

С этого года Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственный кадастр недвижимости объединены в ЕГРН. Но предоставление сведений из него в форме выписок, содержащих информацию об объектах недвижимости, Росреестр не реализовал, говорится в письме, в связи с чем банкам трудно оформлять ипотечные сделки, пишут "Ведомости"

В письме АРБ отмечается, чтопри оформлении ипотеки проверяют права на недвижимость и не находится ли она в залоге. Однако выписки, которые банки получают, не содержат существенной информации для проведения экспертизы по вопросам правопритязаний, арестов, заявленных в судебном порядке прав требований, наличия возражений в отношении зарегистрированного права и проч., перечисляет ассоциация.

Если с 2015 г. банки могли в режиме онлайн получать полноценную выписку с информацией о собственниках и обременениях, то с января т.г. старые ключи доступа не работают, возникают проблемы с получением выписок из ЕГРН, снизилась скорость оформления прав и регистрации сделок, говорят представители банков.

По словам представителя Росреестра, в январе-феврале ведомство поэтапно вводило сервисы, позволяющие получать услуги на сайте службы. А в течение ближайших двух дней Росреестр планирует открыть на сайте доступ к государственной информационной системе ведения ЕГРН, который позволит получать сведения даже быстрее, чем предусмотрено законом, при этом старые ключи доступа к сервисам будут действительны и при работе с объединенным информационным ресурсом, обещает он.