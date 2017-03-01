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01 марта 2017 года 10:21
Социальные пенсии вырастут на 1,5%
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Дмитрий Рогулин/ТАСС
1 марта. FINMARKET.RU - Социальные пенсии увеличат с 1 апреля на полтора процента. Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Подготовил документ Минтруд России. Рост будет именно таким, потому что настолько увеличился прожиточный минимум пенсионера за прошлый год, посчитали в Росстате. А социальная пенсия индексируется не на процент инфляции, как страховая пенсия по старости, а на столько, на сколько увеличивается прожиточный минимум пенсионера, пишет "Российская газета". В пояснительной записке к документу уточняется, что в 2015 году прожиточный минимум пенсионера в среднем по стране составил 7965 рублей. А в 2016 году - 8081 рубль, разница - полтора процента. Таким образом, на такую величину повысят пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, пенсии участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", людей, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей. Также - пенсии работников летно-испытательного состава, надбавки к пенсии за выслугу космонавтам и членам их семей, работникам летно-испытательного состава. Всего индексация должна увеличить уровень пенсионного обеспечения 3,9 миллиона пенсионеров, говорится в пояснительной записке к документу. Там же указывается, что в итоге средний размер социальной пенсии вырастет на 129 рублей - до 8774 рублей. Что касается страховой пенсии по старости, то она уже была проиндексирована 1 февраля на 5,4%.
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анастасия 02.03.2017
Все больше убеждаюсь, что в нашем правительстве бездарные, неумные люди, которых можно назвать кретинами (Это не оскорбление это то, что я о них думаю) Обосновываю. Я пенсионерка, Получаю чистыми на руки 8400, в виде налога отдаю государству 3500, за год 42000, и вот эти дебилы мне, как работающему пенсионеру не дают индексацию 500, в год 6000. Сейчас уволилась, государство потеряло моих налогов 42000, вынуждено мне платить в год 6000, да еще на мое место найти такого же пенсионера, молодые то не идут на такие хлебные места.Так что дебилизм шагает по России, хоть бы они прочитали этот крик души и посчитали все свои промахи.
bob 01.03.2017
А где обещанное повышение на 0.4% пенсий неработающим пенсионерам?
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