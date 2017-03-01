Социальные пенсии вырастут на 1,5%

1 марта. FINMARKET.RU - Социальныеувеличат с 1 апреля на полтора процента. Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Подготовил документ Минтруд России.

Рост будет именно таким, потому что настолько увеличился прожиточный минимум пенсионера за прошлый год, посчитали в Росстате. А социальная пенсия индексируется не на процент инфляции, как страховая пенсия по старости, а на столько, на сколько увеличивается прожиточный минимум пенсионера, пишет "Российская газета"

В пояснительной записке к документу уточняется, что в 2015 году прожиточный минимум пенсионера в среднем по стране составил 7965 рублей. А в 2016 году - 8081 рубль, разница - полтора процента.

Таким образом, на такую величину повысят пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, пенсии участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", людей, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей. Также - пенсии работников летно-испытательного состава, надбавки к пенсии за выслугу космонавтам и членам их семей, работникам летно-испытательного состава.

Всего индексация должна увеличить уровень пенсионного обеспечения 3,9 миллиона пенсионеров, говорится в пояснительной записке к документу. Там же указывается, что в итоге средний размер социальной пенсии вырастет на 129 рублей - до 8774 рублей.

Что касается страховой пенсии по старости, то она уже была проиндексирована 1 февраля на 5,4%.