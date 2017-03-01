Продажи стройматериалов падают второй год

1 марта. FINMARKET.RU - Рынок товаров для дома и ремонта в 2016 году ускорил темпы снижения почти до 9% против 5% годом ранее.

В 2016 года продажи DIY (do-it-yourself, товары для дома и сада, строительные и отделочные материалы) составили 1,33 трлн руб., снизившись за год на 8,8%. Такие данные приводятся в исследовании "Infoline-Аналитика", пишет "Коммерсант". DIY-рынок начал падать в 2015 году после пяти лет роста. Тогда снижение составило около 5%.

Такую динамику гендиректор "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров объясняет тем, что потребители резко ограничили закупки материалов для строительства индивидуальных домов (их ввод в России в 2016 году сократился более чем на 10,2%) и крупномасштабного ремонта. "Менее активно сокращалось потребление материалов для мелких отделочных работ: обои, краска, шпатлевка, керамическая плитка и так далее",— продолжает М.Бурмистров. Кроме этого, добавляет он, негативно на динамику рынка влияло увеличение доли жилья, продаваемого застройщиками с чистовой отделкой.

Спад продаж в 2016 году во многом связан с изменением курса валют и падением объема ипотечного кредитования, считают в сети магазинов OBI. "Из-за кризиса потребительский спрос сместился из среднего и высокоценового сегментов в сторону более недорогих товаров, поэтому для OBI прошедший год был связан с пересмотром ассортиментной и ценовой политики",— сказали в пресс-службе ритейлера. Директор по маркетингу Leroy Merlin Филипп Мужо подтверждает: из-за кризиса потребители стали чувствительнее к ценам, тщательнее сравнивают стоимость товаров в online- и offline-магазинах, дробят свои закупки на несколько частей.

"Infoline-Аналитика" прогнозирует, что спрос на DIY-товары начнет восстанавливаться не раньше чем в середине второго квартала этого года. "Это произойдет преимущественно за счет сегмента отделочных материалов и товаров для дома, а также в связи с продолжающимся динамичным ростом продаж продукции для сада: теплицы, удобрения, семена, саженцы и так далее",— говорит М.Бурмистров. По его расчетам, за весь год рынок вырастет на 3,4%, до 1,38 трлн руб. Ритейлеры, однако, пока не видят предпосылок восстановления продаж. "Мы думаем, что кризис не закончится как минимум в течение нескольких месяцев",— сказал Филипп Мужо. В "К-Раута" также не ждут резкого улучшения ситуации.