Реформа налогообложения нефтяной отрасли отложена на месяц

1 марта. FINMARKET.RU - Реформа налогообложения нефтяной отрасли до сих пор не формализована. Минфин до конца февраля собирался доработать законопроект о налоге на добавленный доход (НДД) для нефтяных компаний. На днях о том, что в середине февраля разногласия были сняты, заявил замминистра энергетики Кирилл Молодцов. Однако пока итоговый документ министерство не представило., рассказали "Известиям" четыре источника на рынке, информацию также подтвердил собеседник в правительстве.

"Сейчас ведется обсуждение того, как поддержать добычу в Западной Сибири, - рассказал источник "Известий", участвующий в обсуждениях. - Некоторые компании хотят льготу по НДПИ для обводненных месторождений, другие участники обсуждений считают более целесообразным вводить НДД для выработанных месторождений".

Вводить обе льготы одновременно было бы слишком накладно для бюджета.

"Запуск обоих механизмов поддержки слишком дорог для бюджета, это порядка 100 млрд рублей в год, - подсчитал источник, близкий к правительству. - Поэтому нужно выбрать, какую одну из льгот мы задействуем. Работа сейчас продолжается".

Минфин уже давно отдает предпочтение НДД, объясняя, что это системное решение на долгосрочную перспективу. При этом параметры НДД согласованы между Минфином и Минэнерго.

Нефтяные компании представили свои предложения по реформе на последнем совещании в Минэнерго в январе. "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз", "Татнефть" и "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) единогласно выступили против повышения НДПИ, при этом "Газпром нефть" готова к компромиссу. Компании также посчитали, что за 2010-2017 годы изменение налоговых условий уже привело к росту нагрузки на отрасль на 1,1 трлн рублей.

Все пять крупнейших нефтяных компаний сходятся во мнении, что им необходимо предоставить право добровольного выбора налогового режима в течение одного года с даты вступления федерального закона о новом налоге.

"Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ" также отметили необходимость при расчете возможных выпадающих расходов использовать актуальный уровень затрат в рамках концепции НДД, а не максимально возможный. А "Роснефть" предложила выработать критерии распространения НДД на всю отрасль после окончания налогового эксперимента по тестированию режима на пилотных проектах.

По словам источника, близкого к правительству, дискуссия обострилась в последние недели, когда стало понятно, что ни одна из сторон не готова полностью согласиться на предложения другой.

По словам осведомленных источников, главным адептом идеи про индивидуальные льготы выступает "Роснефть". Крупнейшее нефтяное месторождение в России - Самотлорское - по ее мнению, не должно подпадать под НДД, поскольку является обводненным.

Эксперты не удивлены затягиванием переговорного процесса. Как отмечает главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов, введение НДД - это комплексная задача с большим количеством параметров и при этом чувствительная для бюджета.