Россияне пока не научились говорить коллекторам нет

28 февраля. FINMARKET.RU - Россияне не отказываются от общения с коллекторами, хотя такое право у них появилось с 1 января 2017 года, пишут "Ведомости". Только в 1,5% случаев должники пользуются правом отказаться от общения с коллекторами по закону о защите интересов физлиц при взыскании просроченной задолженности, который вступил в силу 1 января 2017 г. Такую оценку на основе опроса своих сотрудников (более 700 человек) привело коллекторское агентство "Сентинел кредит менеджмент" ("дочка»" Альфа-банка) в своем исследовании.

Новый закон запрещает коллекторам звонить должникам чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. При этом должник вправе отказаться от переговоров. Процедура отказа от взаимодействия достаточно простая, рассказывает председатель совета директоров правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский. Должнику необходимо написать заявление, которое может быть передано через нотариуса, отправлено по почте или вручено под расписку, указывает он. То, что заемщики почти не пользуются правом отказаться от взаимодействия с коллекторами, он связывает с низкой финансовой грамотностью населения.

"По моей статистике (данные "Активбизнесколлекшн" и опрос крупнейших компаний, входящих в ассоциацию НАПКА), на конец января должники только в 1% случаев отказывались от общения, на конец февраля эта цифра выросла до 3%, к концу марта будет 5%", – ожидает гендиректор "Активбизнесколлекшн" ("дочка" Сбербанка) Дмитрий Теплицкий. Закон новый, люди узнают о нем постепенно, по его прогнозам, к концу 2017 г. число отказов возрастет до 20–30%. Это приведет к тому, что по всем отказникам кредиторы будут сразу обращаться в суд, что усилит нагрузку на суды и в конечном счете на Федеральную службу судебных приставов, и это серьезная проблема, полагает Теплицкий.

По оценкам НАПКА, в среднем по рынку уровень отказов от общения составляет сейчас около 1% и зависит от качества долгового портфеля, рассказывает директор ассоциации Борис Воронин. Он соглашается с тем, что в ближайшее время этот показатель может вырасти – еще не все должники узнали об этой опции и научились ею пользоваться, но столь быстрого роста отказов он не ждет: ближе к концу года ситуация стабилизируется на уровне не выше 3–4%.